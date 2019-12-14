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Здоровье / Общество

Женский доктор: как найти хорошего гинеколога?

01:01 14.12.2019 Фото: wikipedia.org
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Хороший гинеколог не будет сыпать непонятными для вас терминами. А даже если и станет называть сложные определения, то на ваш непонимающий взгляд или вопрос, объяснит, что это значит, и не будет пугать вас.

Женский доктор: как найти хорошего гинеколога?

Хороший гинеколог проводит обследования только с письменного разрешения пациентки

Хороший гинеколог — на вес золота. Такой врач часто подбирается по принципу «какой попался». Но это в корне неправильно. Надо чтобы сложилось сразу несколько факторов, которые бы показали — перед вами настоящий профи. Подробнее о том, как выбрать гинеколога для себя в нашем материале.

Профессионализм

Разумеется, хороший гинеколог должен иметь диплом об окончании медицинского вуза. Специальность должна быть «акушерство и гинекология». В идеале у него должны быть регулярные курсы повышения квалификации, что показывает его серьёзность в выборе дела своей жизни и стремление получать новые знания, владеть самыми современными техниками.
Хотя даже наличие диплома не говорит о профессионализме гинеколога. Обычно профессионалами в гинекологии считают тех, кто могут вылечить болезнь, особенно запущенную. Но это не всегда соответствует действительности. Ведь не каждое состояние можно полностью излечить. Профессионал точно назначит лечение, подробно расскажет, почему так с вами произошло, ответит на любой вопрос, даст рекомендации и обрисует всевозможные перспективы. Также хороший врач не может сказать: «Через три дня вы встанете на ноги и полностью вылечитесь». Хороший гинеколог не может этого гарантировать, так как каждый организм обладает своими особенностями, в том числе и к излечению.

Сарафанное радио

Это тоже не менее хороший способ найти себе гинеколога. Обычно женщины охотно делятся контактами врачей, которые помогли им в разных ситуациях. Спросите подруг, посмотрите отзывы в интернете (только включите критическое мышление). Иногда даже в районной поликлинике сидят отличные специалисты, хотя их избегают, как огня.

Доверие

Нельзя в таком тонком деле обойтись без доверия. Посетив гинеколога, вы должны ему полностью довериться. А врач обязан проконсультировать от и до. Без доверия невозможно спокойно лечиться. Пожалуй, это чуть ли не половина всего успешного лечения. К тому же хороший гинеколог не будет скрывать, что именно с вами произошло, какие есть перспективы и в

Другие факторы

Также стоит обращать внимание на следующие нюансы:
  • Гинеколог никогда не торопится во время приёма, если ваша ситуация экстренная, то это отдельный разговор.
  • Хороший гинеколог не будет сыпать непонятными для вас терминами. А даже если и станет называть сложные определения, то на ваш непонимающий взгляд или вопрос, объяснит, что это значит, и не будет пугать вас.
  • Осмотр не может сопровождаться посторонними делами — разговорами по телефону, с медсестрой, другими пациентами. Осмотр — это полноценный метод обследования, к которому гинеколог должен подойти со всей серьёзностью, деликатностью, без дискомфорта и проблем для пациента.
  • Хороший гинеколог проводит обследования только с письменного разрешения пациентки.
  • Гинеколог никогда не будет распространять сведения о состоянии здоровья своих пациентов, а при неразборчивом почерке обязательно напечатает заключение на компьютере.
  • Профессионал всегда чётко запишет дату и время следующего приёма, распишет план действий, обследований. Он уважает вас как пациента и ценит ваше время и бережет ваши нервы.

Источник: МедикФорум

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