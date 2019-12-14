50 тысяч рублей за сценарий урока получила учительница из Удмуртии

Учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алёна Вахрушева разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы. «Сценарием по русскому языку для начальной школы «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы», который создала Вахрушева, воспользовались уже 689 раз.

Учительница разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы, которым активно пользуются коллеги, за что была вознаграждена Учительница начальных классов ижевского лицея Алёна Вахрушева получила грант от московских властей в размере 50 тысяч рублей за разработку сценария урока для библиотеки Московской электронной школы, которой активно начали пользоваться российские педагоги, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

«На открытом селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы объявили обладателя гранта Правительства Москвы за вклад в развитие проекта — им стал учитель из Ижевска Алёна Вахрушева. Грант за вклад в развитие Московской электронной школы в размере 50 тысяч рублей учителю вручила глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова и директор Московского «Темоцентра» Марианна Лебедева», — сообщили в пресс-службе.

Учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алёна Вахрушева разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы, которым активно пользуются коллеги. «Сценарием по русскому языку для начальной школы «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы», который создала Вахрушева, воспользовались уже 689 раз»,- уточнили в пресс-службе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил педагога с получением гранта.

«Грант от Правительства Москвы предоставлен лишь двум педагогам из регионов страны (Удмуртия и Липецкая область), что свидетельствует о высокой квалификации наших учителей. Сегодня территории конкурируют за кадры, и очень приятно осознавать, что в нашей республике руками учителей создаются социально значимые проекты для развития подрастающего поколения», — сказал Бречалов.

Он также поблагодарил организаторов проекта «Московская электронная школа» и лично руководителя Московского департамента образования Исаака Калину за возможность пользоваться этой платформой.

«Московская электронная школа», которой исполнилось три года, — это мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Проект стартовал в Москве в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. Сегодня в электронной библиотеке школы доступны свыше 40 тысяч сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий, более 86 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями и ведущими отечественными ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам.