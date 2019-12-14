50 тысяч рублей за сценарий урока получила учительница из Удмуртии

Учительница начальных классов ижевского лицея Алёна Вахрушева получила грант от московских властей в размере 50 тысяч рублей за разработку сценария урока для библиотеки Московской электронной школы, которой активно начали пользоваться российские педагоги, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
«На открытом селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы объявили обладателя гранта Правительства Москвы за вклад в развитие проекта — им стал учитель из Ижевска Алёна Вахрушева. Грант за вклад в развитие Московской электронной школы в размере 50 тысяч рублей учителю вручила глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова и директор Московского «Темоцентра» Марианна Лебедева», — сообщили в пресс-службе.
Учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алёна Вахрушева разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы, которым активно пользуются коллеги. «Сценарием по русскому языку для начальной школы «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы», который создала Вахрушева, воспользовались уже 689 раз»,- уточнили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил педагога с получением гранта.
«Грант от Правительства Москвы предоставлен лишь двум педагогам из регионов страны (Удмуртия и Липецкая область), что свидетельствует о высокой квалификации наших учителей. Сегодня территории конкурируют за кадры, и очень приятно осознавать, что в нашей республике руками учителей создаются социально значимые проекты для развития подрастающего поколения», — сказал Бречалов.
Он также поблагодарил организаторов проекта «Московская электронная школа» и лично руководителя Московского департамента образования Исаака Калину за возможность пользоваться этой платформой.
«Московская электронная школа», которой исполнилось три года, — это мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Проект стартовал в Москве в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. Сегодня в электронной библиотеке школы доступны свыше 40 тысяч сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий, более 86 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями и ведущими отечественными ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта 2019 года доступ к библиотеке был открыт для жителей всей России и других стран. Всем пользователям сети Интернет стали доступны к просмотру сценарии, тесты, приложения, учебные пособия, созданные педагогами столицы и многое другое. Кроме того, у каждого пользователя сети интернет есть возможность создания собственных материалов в библиотеке МЭШ и получения гранта за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа».
Источник: РИА Новости