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Образование / Общество

Красная планета: Получены новые данные о Марсе

01:31 14.12.2019 Фото: pxhere.com
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На Марсе, где высота гор достигает 20 километров, намного больше перепад высот. Сюрпризом стало то, что на высоте сотни километров над поверхностью, воздушные массы все еще огибают рельеф, повторяя контуры гор, каньонов и бассейнов.

Красная планета: Получены новые данные о Марсе

Появились абсолютно новые сведения об исследованиях Марса

Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса. Результаты основаны на прямых измерениях, произведенных космическим аппаратом MAVEN.
Американский искусственный спутник для исследования атмосферы Марса MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) работает у Красной планеты с сентября 2014 года. Двигаясь по эллиптической орбите, он периодически заходит в верхние слои атмосферы, анализируя ее состав и физические параметры.
В 2016 году Мехди Бенна, ученый-планетолог из Центра космических полетов Годдарда НАСА предложил коллегам из проекта MAVEN провести уникальный эксперимент. Идея заключалась в том, чтобы дистанционно перепрограммировать сам космический аппарат и расположенный на его борту газовый и ионный масс-спектрометр NGIMS таким образом, чтобы он мог собирать данные об атмосферных циркуляциях.
Для того чтобы оценить сложность поставленной задачи, достаточно сказать, что даже в верхних слоях атмосферы Земли подобные измерения пока не проводились. Ученые шутят, что они «решили начать с Марса».
Для того чтобы измерить параметры атмосферной циркуляции, обычно неподвижные части аппарата должны были при входе в атмосферу начинать достаточно быстро раскачиваться взад и вперед по типу автомобильных стеклоочистителей.
Компания Lockheed Martin — производитель космического аппарата — подтвердила, что такие модификации возможны без повреждения спутника. Перепрограммирование прошло успешно, и в течение двух лет, с 2016 по 2018 год, MAVEN регулярно по два дня в месяц собирал данные о движении атмосферных масс Марса на высоте от 120 до 300 километров над его поверхностью.
«Это пример «умного» реинжиниринга находящегося в полете космического корабля, — приводятся в пресс-релизе слова Бенна. — В результате корабль и расположенный на нем прибор делали не совсем то, для чего были предназначены, зато мы получили возможность измерять параметры ветра».
В основном полученные результаты укладывались в существующие теоретические модели, но были и сюрпризы. Оказалось, что на фоне в целом стабильной и устойчивой циркуляции в верхних слоях атмосферы Марса, она обладает высокой кратковременной изменчивостью.
«То, что мы наблюдали, в целом совпадает с тем, что можно было бы предсказать из моделей, — говорит Бенна. — Физика работает. Но в каждой точке направление ветра непрерывно меняется».
Вторым сюрпризом было то, что на высоте сотни километров над поверхностью, воздушные массы все еще огибают рельеф, повторяя контуры гор, каньонов и бассейнов.
Как объясняет Бенна, «когда воздушная масса обтекает эти элементы, она создает волновые эффекты, которые поднимаются до верхних слоев атмосферы и могут быть обнаружены приборами. На Земле мы видим такие же волны, но не на таких больших высотах».
У ученых есть два объяснения, почему эти так называемые «ортогональные волны» на Марсе так долго остаются неизменными. С одной стороны, его атмосфера более разреженная, чем на Земле, поэтому волны в ней распространяются дальше. С другой — на Марсе, где высота гор достигает 20 километров, намного больше перепад высот.
Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения и анализ результатов позволит им в конечном итоге создать климатическую модель Марса.
Источник: РИА Новости
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