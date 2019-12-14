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Смертельное ДТП: погибла водитель ВАЗа в столкновении с Toyota Town Ace на повороте трассы Р-256 в Сузун

11:23 14.12.2019 Фото: Pixabay
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На месте скончалась женщина 1982 года рождения, а двое ее пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Смертельное ДТП: погибла водитель ВАЗа в столкновении с Toyota Town Ace на повороте трассы Р 256 в Сузун
Погибла водитель ВАЗа в столкновении с Toyota Town Ace на повороте трассы Р-256 в Сузун

14 декабря около 8.20 в Черепановском районе произошло ДТП. На автодороге, ведущей от трассы Р-256 в направлении Сузуна, столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Town Ace, сообщает ГУ МВД по НСО. По предварительной информации, в результате дорожной аварии на месте скончалась женщина 1982 года рождения, управлявшая отечественным автомобилем, а двое ее пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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