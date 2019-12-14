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Путин: в начале нового дня конец предыдущего уже забывается

11:32 14.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Год был трудовым: Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода «Камаз», что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

Путин: в начале нового дня конец предыдущего уже забывается
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода «Камаз», что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, пишет РИА Новости.
«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал он в ходе общения с сотрудниками завода.
Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. «Очень много идет прямо с колес», — добавил президент.

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От редакции

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Аноним, 14 декабря 2019 13:01
Если в начале нового дня забывается конец предыдущего, то это называется деменция. В данном случае деменция явно старческая.

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