Путин: в начале нового дня конец предыдущего уже забывается

Год был трудовым: Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода «Камаз», что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода «Камаз», что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, пишет РИА Новости.

«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал он в ходе общения с сотрудниками завода.

Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. «Очень много идет прямо с колес», — добавил президент.