Штормовое: похолодание до -27 с метелями придет в ближайшие час в Бердск

К середине недели температура воздуха может повыситься до минус 2 градусов, ветер усилится до 13-18 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и метели.

Эксперты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области отмечают, что по региону проходит холодный фронт со снегом

Сотрудники МЧС России предупреждают о смене погодных условий и возросших рисках происшествий в быту, на автодорогах и водоемах. Эксперты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области отмечают, что по региону проходит холодный фронт со снегом, сообщает МЧС по НСО.

В выходные и в начале следующей недели в Новосибирской области ожидается похолодание, местами пройдет слабый снег, ночью воздух может выхолаживаться до минус 17 градусов, местами до 27 ниже ноля. К середине недели температура воздуха может повыситься до минус 2 градусов, ветер усилится до 13-18 метров в секунду, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и метели.

Гололедица, снежные накаты и заносы на дорогах, а также сужение проезжей части могут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки.

Автомобилистам необходимо быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Перед дальними поездками заранее узнайте, где на трассах располагаются пункты обогрева (гостиницы, АЗС, СТО, придорожные кафе). В машине на случай нештатной ситуации должны быть еда и термос с горячим питьем, сотовый телефон, медицинская аптечка, спички или зажигалка, домкрат, буксировочный трос, лопата, огнетушитель, провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, переносной фонарь – это набор первой необходимости.

На водоемах области произошло значительное изменение структуры льда из-за произошедшей оттепели – прочность льда уменьшилась. Риски провала людей и техники под лед чрезвычайно высоки. Во избежание несчастных случаев госинспекторы по маломерным судам призывают родителей следить за досугом детей и ни в коем случае не допускать их выход к водоемам. Рыбакам спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности, на льду запрещено пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами запрете скапливаться большими группами на одном месте.

На всей территории области сохраняется риск возникновения пожаров в частном жилье из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления, нагрузки на электросеть при подключении бытовых электроприборов повышенной мощности, ветхого оборудования. При обращении с нагревательными приборами важно соблюдать повышенные безопасности.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно позвонить по телефону 101 или 112.