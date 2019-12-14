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В мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс-директора УКСа Алексея Егошина на канализационном коллекторе Бердска

11:55 14.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Несколько лет при реконструкции коллектора на ул.Первомайской чугунные трубы меняли на полипропиленовые, которые на порядок дешевле первых. В ближайшие дни Егошину выберут меру пресечения.

В мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс директора УКСа Алексея Егошина на канализационном коллекторе Бердска
В мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс-директора УКСа Алексея Егошина в Бердске
Сюжет: Бекетов
В мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс директора УКСа Алексея Егошина на канализационном коллекторе Бердска

В мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс-директора УКСа Алексея Егошина на канализационном коллекторе БердскаВыть хочется: Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа БердскаЕщё 13 новостей

На днях против экс-директора Управления капитального строительства администрации Бердска Алексей Егошина следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по п. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — по трем эпизодам.
Как подтвердил «Курьер.Среда.Бердск» достоверный источник в правоохранительных органах Бердска, Егошина обвиняют в мошенничестве к особо крупном размере и причинении ущерба в 1, 5 млн рублей бюджету Бердска.
Как рассказал источник, уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Первые дороже в  два раза.

В ближайшее время Алексею Егошину суд выберет меру пресечения.
Напомним, что экс-директор УКС полгода назад уволился с должности по собственному желанию.

6 лет на посту директора УКС

25 марта Егошин работал последний день в УКСе. Тогда он сообщал «Курьер.Среда.Бердск», что будет ездить в Новосибирск, откуда ему  поступило предложение.

Новую работу Егошин искал полгода — с сентября 2018-го, о чем, по его словам, он предупреждал руководство города.

В должности руководителя УКСа он проработал 6 лет. До этого полгода был специалистом в ведомстве. За время работы по специальности в бердском управлении капстроительства он приобрел еще одно высшее образование — окончил академию госслужбы как управленец.

Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ему не стыдно за свою работу. Он оставил городу немало важных объектов: отремонтированный за 500 млн рублей ДК «Родина», детские сады, дорогу в микрорайоне Южном, дренажную систему для отвода грунтовых вод, новый канализационный коллектор, газопровод к школе в Южном.

После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Через месяц  следствие обвинило  Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман.

С  3 июня УКС возглавляет Антон Антонов, который до назначения работал там инженером.

Схема по удешевлению стройматериалов 

Уже 24 апреля в зале суда по избранию меры пресечения фигурантам уголовного дела о хищении 7,4 млн рублей на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской 24 апреля прозвучали не только новые суммы, но и новые фамилии. Но следствие полагало, что какие-то документы могут храниться и у бывшего руководителя управления капитального строительства Бердска Алексея Егошина. Во всяком случае об этом сообщил в процессе председатель Бердского суда, зачитывая материалы уголовного дела.

И Бекетов, и Михайленко суд отправил в СИЗО под арест до конца января 2020 года.

И вот спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по  удешевлению труб, приобретаемых по муниципальному контракту, в 2015 году сработал с подрядчиком и Алексей Егошин. Подрядчик все тот же — «Росстрой» во главе с Константином Михайленко.

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От редакции

Много соблазнов на коллекторе?

Аноним, 14 декабря 2019 12:02
По пути Кожина...
Аноним, 14 декабря 2019 12:19
Человек с мозгами, не завидуйте ему.
Аноним, 14 декабря 2019 12:57
По факту он и должен уже сидеть, вместо Бекетова.
«Зачем человеку тюрьма, что бы спокойно обо всем подумать», вот и пригодится ему голова.

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