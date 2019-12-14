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Оборонялась от вора в маске и ножом пенсионерка в селе Морозово: выгнала вон злодея из Бердска

12:43 14.12.2019 Фото: Pixabay
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33-летний злоумышленник тщательно планировал преступление: шил маску и готовил нож. И придя к женщине, потребовал все деньги.

Оборонялась от вора в маске и ножом пенсионерка в селе Морозово: выгнала вон злодея из Бердска
Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения своободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей

В ночь на 13 декабря в селе Морозово Искитимского района был совершен разбой. Неизвестный в маске с прорезями для глаз, проникнув в частный дом, стал угрожать 64-летней хозяйке ножом, требуя отдать ему все имеющиеся деньги. Однако пенсионерка оказала преступнику сопротивление, в результате чего он покинул жилище, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» установили, что к совершению преступления причастен 33-летний ранее не судимый житель Бердска. Мужчина был задержан и доставлен в полицию. У него изъяты нож, а также одежда, в которой он находился в момент совершения преступления.

Как выяснили оперативники, мужчина заранее приготовился к нападению, изготовил из вязаной шапки маску и вооружился ножом. Дверь дома была закрыта на крючок, который злоумышленник без труда поддел лезвием через щель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище», в настоящее время он находится под стражей. Проводится расследование. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения своободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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