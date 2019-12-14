Renault не уступил дорогу Subaru и отправил «японца» на обочину в Бердске

ДТП произошло сегодня, 14 декабря утром на аварийно-опасном перекрёстке улиц Свердлова и Островского.
ДТП произошло сегодня, 14 декабря утром на аварийно-опасном перекрёстке улиц Свердлова и Островского.
Автомобиль «Рено», двигаясь со стороны улицы Ленина намеревался повернуть на перекрёстке в сторону ЦУМа. Началом манёвра он «испугал» девушку встречного «Субару», которая во избежание лобового удара вынуждена была выехать на обочину. К счастью на её пути оказался мягкий сугроб, не убранный дорожниками. Машины всё-таки касательно ударились, большие повреждения получил «Субару».
— Пешеходов за сугробом не было, — сказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Сергей Жарков. — В аварии никто не пострадал.
К слову, не пострадало и дорожное ограждение, призванное защищать пешеходов по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», которое обычно сносилось в результате подобных аварий. Его попросту не восстановили дорожные службы после одного из предыдущих подобных инцидентов.
Отсутствие ограждения с сарказмом прокомментировал аварком: — Из-за халатности дорожников автомобили получили минимальные повреждения.