18-я маршрутка улетела в кювет в районе «Сибиряка» в Бердске

ДТП, произошедшее сегодня, 14 декабря, около 14 часов, обошлось, к счастью, без пострадавших.
ДТП, произошедшее сегодня, 14 декабря, около 14 часов, обошлось, к счастью, без пострадавших.
Авария случилась на лесной дороге. Маршрутка №18 и «Тойота Камри» ехали в сторону санатория «Сибиряк». В пути следования водитель «Камри» остановился у свёртка с дороги в лес, а шедший за ним маршрутчик не смог вовремя остановить свою «ГАЗель» и попытался объехать иномарку слева. Однако манёвр опережения не удался, «ГАЗель» зацепила «Камри» на середине дороги и вынужденно ушла в кювет.
В аварии никто из сидевших в машинах не пострадал. Ни водители, ни пассажиры. Единственная пассажирка, находившаяся в салоне маршрутки, молодая девушка сказала сайту «Свидетель», что удар о «Камри» был не сильный, а приземление в сугроб на обочине оказался мягким.
Водитель «Тойоты» после ДТП признался, что он не соориентировался в обстановке в том плане, что въезжать в лесную зону «Сибиряка» в этом месте небезопасно.
— Мы с супругой и внуком собирались в парк… Теперь придётся ждать сотрудников ГИБДД. Испортил внуку выходной день, — сетует водитель иномарки.