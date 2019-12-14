18-я маршрутка улетела в кювет в районе «Сибиряка» в Бердске
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18-я маршрутка улетела в кювет в районе «Сибиряка» в Бердске

3:13:2912/14/2019
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ДТП, произошедшее сегодня, 14 декабря, около 14 часов, обошлось, к счастью, без пострадавших.

Авария случилась на лесной дороге. Маршрутка №18 и «Тойота Камри» ехали в сторону санатория «Сибиряк». В пути следования водитель «Камри» остановился у свёртка с дороги в лес, а шедший за ним маршрутчик не смог вовремя остановить свою «ГАЗель» и попытался объехать иномарку слева. Однако манёвр опережения не удался, «ГАЗель» зацепила «Камри» на середине дороги и вынужденно ушла в кювет.

В аварии никто из сидевших в машинах не пострадал. Ни водители, ни пассажиры. Единственная пассажирка, находившаяся в салоне маршрутки, молодая девушка сказала сайту «Свидетель», что удар о «Камри» был не сильный, а приземление в сугроб на обочине оказался мягким.

Водитель «Тойоты» после ДТП признался, что он не соориентировался в обстановке в том плане, что въезжать в лесную зону «Сибиряка» в этом месте небезопасно.

— Мы с супругой и внуком собирались в парк… Теперь придётся ждать сотрудников ГИБДД. Испортил внуку выходной день, — сетует водитель иномарки.

 

Источник: svidetel24.info

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    Алекс, 14 декабря 2019 9:07:22
    Маршрутки бешенные, это не для кого не новость.
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