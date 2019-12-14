Ранее несудимый 33-летний бердчанин устроил разбой в ночь на пятницу 13-е в селе под Бердском

По закону ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
По закону ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» оперативно вышли на след неизвестного разбойника и выяснили, что им оказался 33-летний ранее несудимый житель Бердска.
— Мужчина был задержан и доставлен в полицию. У него изъяты нож, а также одежда, в которой он находился в момент совершения преступления, — сообщают в управлении МВД России по Новосибирской области. — Он заранее приготовился к нападению, для чего изготовил из вязаной шапки маску с прорезями для глаз и вооружился ножом. Дверь дома была закрыта на крючок, который злоумышленник без труда поддел лезвием через щель.
Теперь, в отношении задержанного бердчанина возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК. Он подозревается в разбое с незаконным проникновением в жилище.
— В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится расследование. Санкция предъявленной ему уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, — подчёркивают в МВД.