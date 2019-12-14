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Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский

18:40 14.12.2019 Фото: ГУМВД России по Санкт-Петербургу
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Мать кричала, что хочет сделать из девочки ангела. В квартире находился 12-летний сын данной гражданки. В настоящее время дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.

Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2 летнюю дочь с пятого этажа в Санкт Петербурге. Ребенка спас полицейский
Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру

Сотрудник полиции забрал из рук обезумевшей женщины двухлетнюю девочку, которую она пыталась выбросить из окна, сообщает ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
14 декабря 2019 года около семи часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в доме 41 по Караваевской улице женщина выкидывает из окна пятого этажа вещи. При этом на руках женщина держала маленькую девочку. На место незамедлительно прибыли экстренные службы и участковый уполномоченный полиции, который подбежал под окна квартиры, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар в случае падения малышки, пока сотрудники МЧС растягивали под окнами батут. Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом». Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка. Помимо двухлетней девочки в квартире находился 12-летний сын данной гражданки. В настоящее время дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.

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