Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский

Мать кричала, что хочет сделать из девочки ангела. В квартире находился 12-летний сын данной гражданки. В настоящее время дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.

Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру

Сотрудник полиции забрал из рук обезумевшей женщины двухлетнюю девочку, которую она пыталась выбросить из окна, сообщает ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14 декабря 2019 года около семи часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в доме 41 по Караваевской улице женщина выкидывает из окна пятого этажа вещи. При этом на руках женщина держала маленькую девочку. На место незамедлительно прибыли экстренные службы и участковый уполномоченный полиции, который подбежал под окна квартиры, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар в случае падения малышки, пока сотрудники МЧС растягивали под окнами батут. Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом». Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка. Помимо двухлетней девочки в квартире находился 12-летний сын данной гражданки. В настоящее время дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.