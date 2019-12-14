Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина

В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена

Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым его вдова положила ему в гроб небольшой сверток. В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

В траурной церемонии, которая прошла 12 декабря, приняли участие сотни жителей Москвы. Попрощаться с бывшим мэром Москвы пришла его вдова Елена Батурина, близкие и родственники, представители администрации президента. Во время гражданской панихиды журналисты заметили, что вдова Лужкова положила в гроб небольшой сверток, сообщает телеканал «Царьград». По мнению журналистов, Батурина передала умершему мужу очень личную вещь, которая была дорога им обоим. В СМИ также пишут, что это мог быть прощальный подарок, который вдова сделала для своего мужа.

Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. По словам врачей, политик оказался в больнице после инфаркта — ему сделали операцию, которая ненадолго улучшила его самочувствие. Однако позже состояние бывшего московского мэра ухудшилось. Прощание с политиком состоялось в храме Христа Спасителя в Москве, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Источник: https://ura.news