14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина

18:51 14.12.2019 Фото: Википедия
2 0

В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена БатуринаВымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 годаЕщё 101 новостей

Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым его вдова положила ему в гроб небольшой сверток. В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

В траурной церемонии, которая прошла 12 декабря, приняли участие сотни жителей Москвы. Попрощаться с бывшим мэром Москвы пришла его вдова Елена Батурина, близкие и родственники, представители администрации президента. Во время гражданской панихиды журналисты заметили, что вдова Лужкова положила в гроб небольшой сверток, сообщает телеканал «Царьград». По мнению журналистов, Батурина передала умершему мужу очень личную вещь, которая была дорога им обоим. В СМИ также пишут, что это мог быть прощальный подарок, который вдова сделала для своего мужа.

Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. По словам врачей, политик оказался в больнице после инфаркта — ему сделали операцию, которая ненадолго улучшила его самочувствие. Однако позже состояние бывшего московского мэра ухудшилось. Прощание с политиком состоялось в храме Христа Спасителя в Москве, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Источник: https://ura.news

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы клали своим близким в гроб памятные вещи?

Аноним, 14 декабря 2019 20:35
я очень жалею, что при прощании забыла...
Светлана, 14 декабря 2019 20:42
НВР:
Да клали .мама всю жизнь проходила в очках.я положила очки.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из снятых на господдержку 68 фильмов лишь восемь себя окупили в прокате 2
19:05 14-12-2019
Из снятых на господдержку 68 фильмов лишь восемь себя окупили в прокате
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина 2
18:51 14-12-2019
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский
18:40 14-12-2019
Сделать ангелом: обезумевшая мать пыталась выбросить 2-летнюю дочь с пятого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка спас полицейский
Повышает ли компьютерная томография риск заболеть раком?
18:28 14-12-2019
Повышает ли компьютерная томография риск заболеть раком?
Мне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека 1
18:25 14-12-2019
Мне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека
Культура старения: три способа подготовиться к старости
18:21 14-12-2019
Культура старения: три способа подготовиться к старости
Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино
18:15 14-12-2019
Сварочным аппаратом вскрыли банкомат и похитили 200 тыс. руб. трое в масках и камуфляже в Маслинино
Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае
18:10 14-12-2019
Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае
Туда-сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты
18:07 14-12-2019
Туда-сюда: депутаты вернули курилки в аэропорты
США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища! 7
17:49 14-12-2019
США выступали где-либо без своего флага? А почему Россия должна! Нужно бойкотировать эти игрища!