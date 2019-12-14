Чудеса на «Поле чудес»: Участник шоу угадал слово «монпасье» с ошибкой. И победил

Правильным ответом является слово «монпансье», однако на табло и на экране слово было написано как «монпасье».

Капитал-шоу «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев. В 1991 году его сменил Леонид Якубович

Участник капитал-шоу «Поле чудес» угадал слово, написанное с ошибкой.

Запись программы опубликована на сайте канала.

Ведущий передачи Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет.



Правильным ответом является слово «монпансье», однако на табло и на экране слово было написано как «монпасье».Участник программы смог угадать слово, несмотря на то, что в нем не хватало одной буквы.Также он победил и в суперигре.Капитал-шоу «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев. В 1991 году его сменил Леонид Якубович.