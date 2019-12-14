Чудеса на «Поле чудес»: Участник шоу угадал слово «монпасье» с ошибкой. И победил

Участник капитал-шоу «Поле чудес» угадал слово, написанное с ошибкой.
Запись программы опубликована на сайте канала.
Ведущий передачи Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет.
Участник программы смог угадать слово, несмотря на то, что в нем не хватало одной буквы.
Также он победил и в суперигре.
Капитал-шоу «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев. В 1991 году его сменил Леонид Якубович.
Источник: РИА Новости