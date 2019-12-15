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Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

10:05 15.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Нина Прокопьевна Тарапак с внуком Мишей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 58 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.
На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!

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Ждем фото! Высылайте на bkurer@mail.ru

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