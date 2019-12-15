Рак груди: надежда на лечение новым препаратом агрессивной онкологии молочной железы

Надежда в деле лечения опасного рака груди

У жертв особо агрессивного тройного негативного рака груди появилась надежда. Это новый лекарственный препарат, который морит раковые клетки голодом, убивая подпитывающие их рост белки.

Ученые разработали лекарства, останавливающие наиболее смертоносную форму рака груди до развития метастазов. Экспериментальная терапия для борьбы с тройным негативным раком груди уже показала свою эффективность на живых клетках опухолей человека в лаборатории, а также на лабораторных мышах. Терапия предотвратила распространение или метастазирование болезни. Ее авторы надеются на аналогичный успех в ходе опытов с участием живых пациентов. Об этом пишет The Daily Mail.

Тройной негативный рак груди это очень жёсткий диагноз, при котором у пациента остаётся не очень много вариантов лечения. Данная разновидность опухолей гораздо чаще метастазирует, чаще дает рецидивы и приводит к смерти. При этом жертвами тройного негативного рака груди нередко бывают именно молодые женщины. Лекарственный препарат под условным названием MS1943 уничтожает белок под названием EZH2, который подпитывает рост этих опухолей. На здоровые клетки он не воздействует. В США опухоли груди являются наиболее распространёнными злокачественными новообразованиями, от которых каждый год страдает 271 000 человек. Каждый пятый диагноз связан именно с тройным негативным раком груди. руди.

«Полученные нами выводы предполагают, что EZH2 выборочно уничтожается такими препаратами, как MS1943, — говорит директор по терапевтическим открытиям Mount Sinai Center доктор Цзян Цзин (Jian Jin). — А это делает наш экспериментальный препарат перспективным терапевтическим направлением борьбы с тройным негативным раком груди».

Источник: medikforum.ru