Не отменят транспортный налог в России

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Транспортный налог в существующем виде давно себя изжил, он не позволяет реализовать принцип «платит тот, кто едет» и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, «кто эксплуатирует своего железного коня, что называется, в хвост и в гриву», пояснял ранее Миронов. Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, а значит, и затраты на администрирование такого налога весьма высоки.

Однако с такой оценкой не согласна Счетная палата РФ, обращая внимание, что на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%. Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.



Комитет Госдумы по бюджету и налогам, со своей стороны, отметил отсутствие в материалах к законопроекту указаний на источники компенсации выпадающих доходов. При отсутствии такой компенсации полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность, считает комитет.Правительство РФ также не поддержало законопроект, тоже сославшись на то, что его реализация ведет к выпадающим доходам региональных бюджетов. В случае отмены транспортного налога в целях возмещения региональных бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары, полагает кабмин.

Источник: РИА Новости