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За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области

21:17 15.12.2019 Фото: nso.ru
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Программа рассчитана на 3 года, общий объем финансирования составляет 75 млн рублей, 60 млн из которых – федеральный бюджет, 15 млн – областной.

За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области
Новая программа реабилитации инвалидов утверждена в Новосибирской области

С 2020 года в Новосибирской области начинает действовать новая программа реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе – детей-инвалидов, направленная на повышение качества и доступности реабилитационных услуг. Программа была утверждена на заседании Правительства региона 13 декабря.
«Среди главных направлений новой программы – улучшение материально-технической базы организаций, которые осуществляют социальную, профессиональную и медицинскую реабилитацию инвалидов, приобретение специализированной мебели, инвентаря, тренажеров, обучение специалистов новым технологиям и методикам оказания услуг людям с инвалидностью, создание доступной среды, в том числе – в информационном поле. Программа рассчитана на 3 года, общий объем финансирования составляет 75 млн рублей, 60 млн из которых – федеральный бюджет, 15 млн – областной», – отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Основная задача региональной программы Новосибирской области – сделать реабилитационные и абилитационные услуги для людей с инвалидностью более доступными. В формате межведомственного взаимодействия в работе региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов будут задействованы врачи, психологи и педагоги. Помимо регионального министерства труда и социального развития к работе привлечены и другие министерства и ведомства Новосибирской области. На 2020 год из федерального бюджета выделено порядка 19,5 млн руб.

Региональная программа «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020-2022 годы» была утверждена на заседании Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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От редакции

В вашей семье есть инвалиды? Чего не хватает им?

Аноним, 15 декабря 2019 21:35
Здравствуйте у нас у мужа у меня 3 группа я работаю а мужа не берут на работу финансов не хватает
,
Аноним, 15 декабря 2019 22:15
Как мило. 75 миллионов на много миллионную область. У депутата единой России коттедж дороже. Тьфу на вас

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