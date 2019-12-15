Доставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске

Бабушка кое-как дождалась утра, чтобы впервые за два месяца выйти погулять на улицу.

87-летней Марии Ефимовне очень не хватало прогулок во дворе дома

Привезли калоприемники вечером 12 декабря старушке-инвалиду в Бердске.

— Мы очень довольны. Привезли 60 штук, теперь на два месяца хватит. Было бы неплохо, чтобы их доставка больше не задерживалась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 декабря сын пенсионерки Виктор Владимирович.

По словам бердчанина, его мама из-за отсутствия калоприемников два месяца не выходила на улицу. Единственное «общение» со свежим воздухом происходило на балконе ее квартиры. Теперь, когда необходимые средства появились, она ждет не дождется, когда выйдет погулять вместе с сыном на улицу.

— Встала в 7.00, собралась и ждет меня, когда я освобожусь. Скоро пойдем гулять вокруг дома, — пояснил Виктор Владимирович.

Напомним, каждое утро приходилось застирывать постельное белье матери-инвалида Виктору Владимировичу. Все это происходило из-за отсутствия калоприемников, которые соцстрах не поставлял с начала октября текущего года.

По словам бердчанина, в соцстрахе говорили, то у них машина сломалась, то снабжающая организация не привезла. Ходить в туалет в тряпочку, и не выходить на улицу, потому что нет калоприемников — это что-то, возмущался Виктор Владимирович.

По проблеме отсутствия калоприемников он звонил и в Новосибирск, и в Москву. Говорили, что местные организации должны все получить.

Как говорил бердчанин, калоприемники очень дорого стоят — те три коробочки, что им привозят (92 штуки), обходятся в 16 000 рублей.

— Нам пришлось один раз купить несколько штук. Нам не возместили, я считаю, что это утопия, чтобы мы ходили и просили возмещения, — отметил Виктор Владимирович.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» консультант-руководитель группы по связям с общественностью регионального фонда социального страхования Ирина Спирина, в Бердске калоприемники развозят по графику. 12 декабря их привезут матери Виктора Владимировича. Калоприемниками Марина Ефимовна будет обеспечена, отметила Ирина Эдуардовна.