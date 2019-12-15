15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Доставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске

21:13 15.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Бабушка кое-как дождалась утра, чтобы впервые за два месяца выйти погулять на улицу.

Доставили 60 калоприемников старушке инвалиду в Бердске
87-летней Марии Ефимовне очень не хватало прогулок во дворе дома

Привезли калоприемники вечером 12 декабря старушке-инвалиду в Бердске.

— Мы очень довольны. Привезли 60 штук, теперь на два месяца хватит. Было бы неплохо, чтобы их доставка больше не задерживалась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 декабря сын пенсионерки Виктор Владимирович.

По словам бердчанина, его мама из-за отсутствия калоприемников два месяца не выходила на улицу. Единственное «общение» со свежим воздухом происходило на балконе ее квартиры. Теперь, когда необходимые средства появились, она ждет не дождется, когда выйдет погулять вместе с сыном на улицу.

— Встала в 7.00, собралась и ждет меня, когда я освобожусь. Скоро пойдем гулять вокруг дома, — пояснил Виктор Владимирович.

Напомним, каждое утро приходилось застирывать постельное белье матери-инвалида Виктору Владимировичу. Все это происходило из-за отсутствия калоприемников, которые соцстрах не поставлял с начала октября текущего года.

По словам бердчанина, в соцстрахе говорили, то у них машина сломалась, то снабжающая организация не привезла. Ходить в туалет в тряпочку, и не выходить на улицу, потому что нет калоприемников — это что-то, возмущался Виктор Владимирович.

По проблеме отсутствия калоприемников он звонил и в Новосибирск, и в Москву. Говорили, что местные организации должны все получить.

Как говорил бердчанин, калоприемники очень дорого стоят — те три коробочки, что им привозят (92 штуки), обходятся в 16 000 рублей.

— Нам пришлось один раз купить несколько штук. Нам не возместили, я считаю, что это утопия, чтобы мы ходили и просили возмещения, — отметил Виктор Владимирович.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» консультант-руководитель группы по связям с общественностью регионального фонда социального страхования Ирина Спирина, в Бердске калоприемники развозят по графику. 12 декабря их привезут матери Виктора Владимировича. Калоприемниками Марина Ефимовна будет обеспечена, отметила Ирина Эдуардовна.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам задерживали доставку техсредств реабилитации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
21:55 15-12-2019
Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
21:32 15-12-2019
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
21:27 15-12-2019
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
21:21 15-12-2019
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области 2
21:17 15-12-2019
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
21:15 15-12-2019
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
БердскДоставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
21:13 15-12-2019
Доставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина 19
19:51 15-12-2019
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя 2
19:41 15-12-2019
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя
Противораковые продукты защитят от онкологии 2
19:35 15-12-2019
Противораковые продукты защитят от онкологии