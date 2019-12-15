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Шок-брака: Без суеверий поженились 7 пар в пятницу, 13-го в Бердске

10:09 15.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Одна пара передумала регистрировать отношения. Сотрудники ЗАГСе Бердска не верят в приметы.

Шок брака: Без суеверий поженились 7 пар в пятницу, 13 го в Бердске
Не доверяет суевериям сотрудница ЗАГСа Светлана Сапрыкина

Зима — не самая свадебная пора. Немногие пары спешат в ЗАГС ради штампа в паспорте в снегопад, да еще в пятницу, 13-го. С древних времен с этой цифрой связано огромное число суеверий и примет. Так, например, говорят, что семейная жизнь может сложиться неудачно у тех, кто зарегистрировался 13-го.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 13 декабря должно было пожениться 8 пар. Одна пара передумала регистрировать отношения.
— Сейчас частенько бывает, что горожане не приходят в ЗАГС. Причины самые разные. Иногда переносят дату регистрации. Я не верю в приметы. Как показывает моя практика, люди женятся и 13-го числа, и в мае, — рассказала специалист.

Не доверяет суевериям сотрудница ЗАГСа Светлана Сапрыкина.
— У меня подружка выходила замуж в мае, по приметам, они с мужем должны были маяться всю жизнь. Прожили прекрасно больше 20 лет в любви и согласии. И у тех, кто зарегистрировался сегодня, все будет хорошо. Если любят друг друга, все преодолеют, — убеждена Светлана.

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