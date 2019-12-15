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Разблокировал: Видео вора отправила система безопасности владельцу украденного смартфона

10:26 15.12.2019 Фото: скрин
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Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

Разблокировал: Видео вора отправила система безопасности владельцу украденного смартфона
Полиция устанавливает личность подозреваемого в совершении кражи

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми устанавливается личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Злоумышленник тайно похитил у гражданина мобильный телефон стоимостью 12000 рублей из павильона сервисного центра по ул. Узенький переулок. Впоследствии, попытавшись разблокировать телефон, мужчина был запечатлен на видео системой безопасности гаджета. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Источник: 59.мвд.рф

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От редакции

У вашего телефона есть такая система?

Гость, 15 декабря 2019 11:09
Он во сразу в Бердск рванул?Об чем новость?
Аноним, 15 декабря 2019 13:19
Так это среднестатистический Вася с микража

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