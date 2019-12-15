Разблокировал: Видео вора отправила система безопасности владельцу украденного смартфона

Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

Полиция устанавливает личность подозреваемого в совершении кражи

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми устанавливается личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Злоумышленник тайно похитил у гражданина мобильный телефон стоимостью 12000 рублей из павильона сервисного центра по ул. Узенький переулок. Впоследствии, попытавшись разблокировать телефон, мужчина был запечатлен на видео системой безопасности гаджета. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.



Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Источник: 59.мвд.рф