15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина

19:51 15.12.2019 Фото: Википедия
20 5

В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина

Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена БатуринаВымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 годаЕщё 101 новостей

Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым его вдова положила ему в гроб небольшой сверток. В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.

В траурной церемонии, которая прошла 12 декабря, приняли участие сотни жителей Москвы. Попрощаться с бывшим мэром Москвы пришла его вдова Елена Батурина, близкие и родственники, представители администрации президента. Во время гражданской панихиды журналисты заметили, что вдова Лужкова положила в гроб небольшой сверток, сообщает телеканал «Царьград». По мнению журналистов, Батурина передала умершему мужу очень личную вещь, которая была дорога им обоим. В СМИ также пишут, что это мог быть прощальный подарок, который вдова сделала для своего мужа.

Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. По словам врачей, политик оказался в больнице после инфаркта — ему сделали операцию, которая ненадолго улучшила его самочувствие. Однако позже состояние бывшего московского мэра ухудшилось. Прощание с политиком состоялось в храме Христа Спасителя в Москве, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Источник: https://ura.news

Мнение читателей
0
0
1
4
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы клали своим близким в гроб памятные вещи?

Аноним, 14 декабря 2019 20:35
я очень жалею, что при прощании забыла...
Светлана, 14 декабря 2019 20:42
НВР:
Да клали .мама всю жизнь проходила в очках.я положила очки.
Аноним, 14 декабря 2019 20:46
НВР:
Аноним, 14 декабря 2019 21:02
НВР:
Нет
Аноним, 14 декабря 2019 21:21
НВР:
Да,иконку
Аноним, 14 декабря 2019 21:30
НетНВР:
Аноним, 14 декабря 2019 21:30
НВР:
Хочется добавить 'положила в пустой гроб'...это шоу устроили с целью увековечить каца и понастроить музеев и памятников...
Аноним, 14 декабря 2019 21:38
НВР:
Да,очки и протезы зубные.
Аноним, 14 декабря 2019 21:48
Моя сестра просила положить ей в гроб нитки и вязальный крючок Она была большая любительница вязать Что мы и сделали
Аноним, 15 декабря 2019 10:44
Ну и? Связала что нибудь?
Аноним, 14 декабря 2019 21:51
Обворовал Россию,ограбил Москву, да его давно нежно было судить, всё, у всей родни конфисковать,а его казнить. Но нет же, его даже с почестями хоронят,да действительно, ещё и памятников наставят. Ох люди!!!!
Аноним, 15 декабря 2019 10:46
А в РФ все так. В Бердске лучше что ли. Почетные даже есть.
царица - маруся, 15 декабря 2019 22:54
да и сама ведьма батурина в международном розыске, вот и хватали бы.. положила взятку Богу . у них и там все в ажуре .... они так и не поняли , что перед смертью и Богом - все равны ... и не спасли его миллиарды .... там ему кепчонку не дадут ,а венок колючей проволоки
Поросёнок Пётр, 14 декабря 2019 23:15
Кем была бы Елена Николаевна Батурина, если бы не познакомилась с Юрием Михайловичем Лужковым?
Продавщицей в Пятёрочке, с зарплатой 15 000 рублей, но, судьба повернулась иначе.
И мы имеем гениальную бизнес вумен, богатейшую женщину страны, долларовую миллиардершу с недвижимостью в проклятой и бездуховной Гейропе.
Аноним, 14 декабря 2019 23:34
НВР:
Да клал.
Ханлар, 15 декабря 2019 02:10
Человек ушёл из жизни земля пухом как говорится надо говорить или хорошо или нечего я так ДУМАЮ!
Аноним, 15 декабря 2019 21:51
Помню умерла Зыкина,короткое сообщение в новостях...А потом "япончик",все каналы в подробностях с соплями и слезами...Боже Мой,где живу?
Аноним, 15 декабря 2019 22:40
НВР:
Да
Надежда, 15 декабря 2019 23:04
Землю кладут родственники. На отпевании "предали земле". В храме после отпевания, кто хоронил, знают, батюшка отдает пакетик с землей. Надо или на покойного рассыпать или рядом положить.
Аноним, 15 декабря 2019 23:18
Мне вообще до лампочки что они там и куда кладут. Все что меня заботит это как прокормить семью

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
21:55 15-12-2019
Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
21:32 15-12-2019
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
21:27 15-12-2019
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
21:21 15-12-2019
Постоянный жар и отек лимфатических узлов: причину загадочной болезни искали целых 20 лет
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области 2
21:17 15-12-2019
За 75 млн рублей запустили новую программа реабилитации инвалидов в Новосибирской области
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
21:15 15-12-2019
Режутся зубы: как помочь орущему малышу?
БердскДоставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
21:13 15-12-2019
Доставили 60 калоприемников старушке-инвалиду в Бердске
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина 20
19:51 15-12-2019
Сверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена Батурина
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя 2
19:41 15-12-2019
Напиться на Новый год и не отравиться: Правила выбора качественного алкоголя
Противораковые продукты защитят от онкологии 2
19:35 15-12-2019
Противораковые продукты защитят от онкологии