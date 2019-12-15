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Население вырастет до 104 477 человек к концу 2019 года в Бердске

14:25 15.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе смертность превышает рождаемость. Население увеличивается за счет мигрантов.

Население вырастет до 104 477 человек к концу 2019 года в Бердске
В конце 2012 года Бердск перешагнул по численности населения 100-тысячный рубеж

Хоть и не быстрыми темпами, но растет население Бердска. На конец 2018 года численность составляла 104 237 человек. В бердском управлении экономического развития назвали ожидаемые в конце 2019 цифры по численности населения.

По словам начальника экономразвития Юлии Бадриной, численность населения может составить 104 477 человек. Ожидаемое количество прибывших в город за год — 2537, выбывших — 2008, родившихся — 1095, умерших — 1384. Смертность в Бердске с конца 2017 года продолжает превышать рождаемость, отметила Юлия Олеговна.

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От редакции

Вы хотели бы уехать из Бердска?

Аноним, 15 декабря 2019 16:08
НВР: Нет! Бердск святое место. Лучше Бердска нет ни где! В 60-м году, на момент переселения сюда, жителей было чуть более 20тыс. и за 50 лет их число возросло в 5 раз! Было бы скверно здесь жить, не приезжали бы и не селились.
Реаниматор, 15 декабря 2019 17:22
Следовательно, скоро в нашем многострадальном городке стоит ожидать строительство мечети... Печально.
Аноним, 15 декабря 2019 18:10
Статистика говорит о том, что мигрантов из наших бывших южных республик к нам едет в разы меньше, чем внутриобластных мигрантов и мигрантов из других ближних регионов России.
Аноним, 15 декабря 2019 18:05
Враньё в чистом виде. Так сказать математические выкладки по Чичикову. На момент присоединения этих двух деревень из советского района ( просто за уши притянуты) фактически стало понятно, что 100 тысячную отметку уже никогда не перепрыгнуть, вот и подрисовали деревеньку. А сейчас просто лгут.
Пририсовать более 2 млн. Человек в крыму и получить убыль - калькулятор вам в руки

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