Чуть-чуть снизилась цена на бензин АИ-92 в Новосибирской области

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 2 декабря 2019 года по 9 декабря 2019 года
На прошедшей неделе в г. Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо на 0,2% и снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 на 0,1%.
|Вид топлива
|На дату регистрации
|25 ноября
|2 декабря
|9 декабря
|рублей за литр
|в % к предыдущей дате регистрации
|рублей за литр
|в % к предыдущей дате регистрации
|рублей за литр
|в % к предыдущей дате регистрации
|Бензин автомобильный
|42,59
|100,0
|42,59
|100,0
|42,55
|99,9
|в том числе:
|41,10
|100,0
|41,10
|100,0
|41,06
|99,9
|марки АИ-95
|44,33
|99,9
|44,33
|100,0
|44,29
|99,9
|марки АИ-98
|50,25
|100,0
|50,25
|100,0
|50,27
|100,0
|Дизельное топливо
|49,68
|100,0
|49,68
|100,0
|49,79
|100,2
На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49 до 53,05 рубля за 1 литр.
Источник: Новосибирскстат