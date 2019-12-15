Чуть-чуть снизилась цена на бензин АИ-92 в Новосибирской области

На прошедшей неделе в г. Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо на 0,2% и снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 2 декабря 2019 года по 9 декабря 2019 года

На прошедшей неделе в г. Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо на 0,2% и снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 на 0,1%.

Вид топлива На дату регистрации 25 ноября 2 декабря 9 декабря рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации Бензин автомобильный 42,59 100,0 42,59 100,0 42,55 99,9 в том числе:

41,10 100,0 41,10 100,0 41,06 99,9 марки АИ-95 44,33 99,9 44,33 100,0 44,29 99,9 марки АИ-98 50,25 100,0 50,25 100,0 50,27 100,0 Дизельное топливо 49,68 100,0 49,68 100,0 49,79 100,2

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49 до 53,05 рубля за 1 литр.

Источник: Новосибирскстат