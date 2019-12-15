15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Чуть-чуть снизилась цена на бензин АИ-92 в Новосибирской области

14:14 15.12.2019
0

На прошедшей неделе в г. Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо на 0,2% и снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 на 0,1%. 

Чуть чуть снизилась цена на бензин АИ 92 в Новосибирской области
На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 2 декабря 2019 года по 9 декабря 2019 года

На прошедшей неделе в г. Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо на 0,2% и снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 на 0,1%. 

Вид топлива На дату регистрации
25 ноября 2 декабря 9 декабря
рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации
Бензин автомобильный 42,59 100,0 42,59 100,0 42,55 99,9
в том числе:
марки АИ-92		 41,10 100,0 41,10 100,0 41,06 99,9
марки АИ-95 44,33 99,9 44,33 100,0 44,29 99,9
марки АИ-98 50,25 100,0 50,25 100,0 50,27 100,0
Дизельное топливо 49,68 100,0 49,68 100,0 49,79 100,2

 

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49 до 53,05 рубля за 1 литр.

Источник: Новосибирскстат

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заметили снижение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие продукты ведут к бессоннице?
18:39 15-12-2019
Какие продукты ведут к бессоннице?
Как продлить жизнь и защитить свое сердце от болезней
15:37 15-12-2019
Как продлить жизнь и защитить свое сердце от болезней
Трансгенедры зарегистрировали брак в ЗАГСе Казани
15:11 15-12-2019
Трансгенедры зарегистрировали брак в ЗАГСе Казани
Рак груди: надежда на лечение новым препаратом агрессивной онкологии молочной железы
14:59 15-12-2019
Рак груди: надежда на лечение новым препаратом агрессивной онкологии молочной железы
Дайте премию в 4700 рублей вместо корпоратива! 2
14:43 15-12-2019
Дайте премию в 4700 рублей вместо корпоратива!
БердскНе все так плохо, господа: Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск 6
14:36 15-12-2019
Не все так плохо, господа: Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск
БердскНаселение вырастет до 104 477 человек к концу 2019 года в Бердске 4
14:25 15-12-2019
Население вырастет до 104 477 человек к концу 2019 года в Бердске
БердскВоспитатели и нянечки сражались в настольном теннисе в Бердске
14:20 15-12-2019
Воспитатели и нянечки сражались в настольном теннисе в Бердске
Чуть-чуть снизилась цена на бензин АИ-92 в Новосибирской области
14:14 15-12-2019
Чуть-чуть снизилась цена на бензин АИ-92 в Новосибирской области
Разблокировал: Видео вора отправила система безопасности владельцу украденного смартфона 2
10:26 15-12-2019
Разблокировал: Видео вора отправила система безопасности владельцу украденного смартфона