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Воспитатели и нянечки сражались в настольном теннисе в Бердске

14:20 15.12.2019 Фото: Спортград
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1 место — детсад №2, 2 место — детсад №7, 3 место — №16. На протяжении трёх часов шли захватывающие игры, под громкие переживания болельщиков.

Воспитатели и нянечки сражались в настольном теннисе в Бердске
По завершению турнира с большой радостью организаторы мероприятия вручили заслуженные призы от  партнеров

Работники дошкольных учреждений состязались в настольном теннисе, сообщает ОФиС Бердска.
11 декабря 12 команд дошкольных учреждений состязались в мастерстве и профессионализме по настольному теннису в рамках спартакиады.
На протяжении трёх часов шли захватывающие игры, под громкие переживания болельщиков.

В итоге в тройку 2-го этапа спартакиады лидеров вошли:
1 место — МАДОУ №2
2 место -МАДОУ №7
3 место — МАДОУ №16

По завершению турнира с большой радостью организаторы мероприятия вручили заслуженные призы от  партнеров.

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