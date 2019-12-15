Воспитатели и нянечки сражались в настольном теннисе в Бердске

Работники дошкольных учреждений состязались в настольном теннисе, сообщает ОФиС Бердска.
11 декабря 12 команд дошкольных учреждений состязались в мастерстве и профессионализме по настольному теннису в рамках спартакиады.
На протяжении трёх часов шли захватывающие игры, под громкие переживания болельщиков.
В итоге в тройку 2-го этапа спартакиады лидеров вошли:
1 место — МАДОУ №2
2 место -МАДОУ №7
3 место — МАДОУ №16
По завершению турнира с большой радостью организаторы мероприятия вручили заслуженные призы от партнеров.