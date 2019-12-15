Не все так плохо, господа: Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск

Итоговый рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году: лидеры — Тюмень, Геленджик и Ейск
Самые комфортные российские города 2019 года были определены по итогам опроса 90 000 респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг. Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. По отдельным критериям лидируют небольшие города: краснодарский Ейск — самый безопасный и с лучшими службами ЖКХ, а Кудрово в Ленобласти — по качеству магазинов у дома и инфраструктуры для спорта и отдыха. Лидер прошлых лет Грозный сохранил звание города с самыми доброжелательными соседями, лучшими дорогами и парковками. Москвичи больше всех довольны детской инфраструктурой.
Методика исследования
В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют:
- безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;
- чистоту: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;
- экологию: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;
- общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
- дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»;
- магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;
- спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;
- инфраструктуру для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;
- соседей: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»;
- работу коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;
- соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».
На основании ответов были рассчитаны средние по стране баллы по всем критериям, а также общие (средние) оценки для каждого города и района, по которым формируется рейтинг городов по качеству жизни.
Портал недвижимости Domofond.ru проводит исследование «Идеальный район» четвертый год подряд.
Города с самым высоким качеством жизни
За год список из десяти городов с самыми высокими оценками местных жителей за год существенно изменился. В 2019-м на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге. Столица Чеченской Республики на четвертом месте с 7,2 баллами: город тоже поднялся в рейтинге, оказавшись в топ-10.
Последнее место в первой десятке занял Калининград с 6,9 балла. Он незначительно отстает от Ставрополя, Королева и Мытищ. И от столицы: Москва в этом году получила 7 баллов.
10 городов — лидеров по общей оценке и баллы по каждому критерию
|Место в рейтинге
|Город
|Средний балл
|Чистота
|Доходы к стоимости жизни
|Экология
|Инфраструктура для детей
|Соседи
|ЖКХ
|Безопасность
|Магазины
|Спорт и отдых
|Общественный транспорт
|Дороги/парковка
|1
|Тюмень
|7,5
|7,9
|5,2
|7,6
|7,9
|7,8
|6,8
|7,7
|8,9
|7,2
|8,2
|7
|2
|Геленджик
|7,3
|7,8
|4,7
|8,8
|7,4
|7,9
|6,6
|8,4
|8,5
|7,4
|7,2
|5,5
|3
|Ейск
|7,3
|7,7
|4,3
|8,7
|7,2
|7,8
|6,9
|8,6
|9,2
|6,9
|7,7
|4,6
|4
|Грозный
|7,2
|8
|4,3
|7,7
|7,4
|8,3
|5,4
|8,3
|8,8
|6,9
|7,2
|7,5
|5
|Гурьевск
|7,2
|8
|4,9
|8,5
|7
|8
|6,6
|7,9
|8
|6,4
|6,7
|5,7
|6
|Москва
|7
|7,4
|5,2
|7,2
|8
|7,3
|6,4
|7,1
|8,4
|7,1
|7,7
|5,7
|7
|Мытищи
|6,9
|7
|5,2
|7
|7,8
|7,5
|6,2
|7,1
|8,7
|7,0
|7,3
|5,6
|8
|Королев
|6,9
|6,3
|4,9
|8
|7,6
|7,6
|6,1
|7,1
|8,6
|7,2
|7,3
|5,5
|9
|Ставрополь
|6,9
|7,3
|4,4
|8
|7
|7,3
|6,2
|7,4
|8,6
|6,8
|7,2
|5,6
|10
|Калининград
|6,9
|6,9
|4,4
|7,6
|7,3
|7,5
|5,8
|7,4
|9
|7
|7,4
|5,3
Почти все места в топ-10 поделили между собой города трех регионов: Московского региона, Краснодарского края и Калининградской области. Столичный регион представляют Москва, Мытищи и Королев (у них по 6,9 балла), Краснодарский край — Геленджик и Ейск из топ-3, а Калининградскую область — сам Калининград и Гурьевск с 7,2 балла.
|Критерии
|Города-лидеры по критерию
|Баллы
(от 1 до 10)
|Города-аутсайдеры по критерию
|Баллы
(от 1 до 10)
|Безопасность
|Ейск
|8,6
|Шахты
|4,5
|Чистота
|Губкин
|8,2
|Архангельск
|3,7
|Экология
|Геленджик
|8,8
|Норильск
|1,9
|Транспорт
|Тюмень
|8,2
|Шахты
|4,2
|Магазины
|Кудрово
|9,3
|Свободный
|6,9
|Спорт и отдых
|Кудрово
|8,2
|Киселевск
|3,2
|Условия для детей
|Москва
|8
|Каменск-Шахтинский
|4,3
|ЖКХ
|Ейск
|6,9
|Шахты
|3,1
|Доходы к стоимости жизни
|Кудрово
|5,8
|Шахты
|2,5
|Соседи
|Грозный
|8,3
|Якутск
|6,4
|Дороги и парковки
|Грозный
|7,5
|Каменск-Шахтинский
|1,8
|Тишина
|Гурьевск
|8,4
|Киселевск
|4,3
Если в прошлом году в рейтинге по отдельным критериям был один безусловный лидер — Грозный, то в 2019-м картина более разнообразная. Самым безопасным городом с хорошо работающими службами ЖКХ стал Ейск (Краснодарский край). В Кудрово горожане больше других довольны магазинами, инфраструктурой для спорта и отдыха и соотношением доходов и стоимости жизни. В Грозном по-прежнему очень доброжелательные соседи, отличные дороги и парковки.
Наиболее безопасным считают свой город жители Ейска.
Город Шахты (Ростовская область) занял последние места по безопасности (4,5 балла), работе транспорта (4,2), ЖКХ (3,1) и соотношению доходов и стоимости жизни (2,5). Сосед Шахт по области — Каменск-Шахтинский — получил минимальные баллы по критериям «дороги и парковки» и «условия для детей». А Киселевск (Кемеровская область) стал худшим по оценкам спортивной инфраструктуры.
Города с самыми низкими оценками
Десятку городов-аутсайдеров возглавляют ростовские Шахты: средняя оценка по всем критериям здесь составила всего 4,4 балла из 10. Следом за ними идет Киселевск с 4,6 балла. На третьем с конца месте оказался Каменск-Шахтинский с 4,7 балла.
10 городов-аутсайдеров рейтинга и их оценки по каждому критерию
|Место в рейтинге
|Город
|Средний балл
|Чистота
|Доходы к стоимости жизни
|Экология
|Инфраструктура для детей
|Соседи
|ЖКХ
|Безопасность
|Магазины
|Спорт и отдых
|Общественный транспорт
|Дороги/парковка
|200
|Шахты
|4,4
|3,8
|2,5
|5,1
|4,5
|6,6
|3,1
|4,5
|7,8
|3,5
|4,2
|2,3
|199
|Киселевск
|4,6
|4,9
|3,1
|2,7
|5,3
|7,1
|3,7
|4,9
|7,8
|3,2
|4,2
|4,2
|198
|Каменск-Шахтинский
|4,7
|3,8
|2,5
|5,6
|4,3
|7,3
|3,1
|5,8
|8,1
|3,8
|4,2
|1,8
|197
|Свободный
|4,7
|3,9
|2,6
|5,2
|4,5
|7,0
|4,0
|5,0
|6,9
|4,7
|4,7
|2,6
|196
|Новочеркасск
|4,9
|4,0
|2,9
|4,7
|5,1
|7,2
|4,3
|5,4
|8,2
|4,4
|4,8
|2,6
|195
|Белово
|5,0
|4,3
|3,0
|3,4
|5,9
|7,4
|4,3
|5,6
|8,0
|4,7
|4,7
|2,7
|194
|Ленинск-Кузнецкий
|5,0
|4,6
|3,0
|3,9
|5,2
|7,2
|4,0
|5,2
|8,1
|4,1
|5,5
|3,6
|193
|Воркута
|5,0
|4,4
|3,1
|3,6
|5,4
|6,5
|4,0
|6,9
|8,0
|4,2
|5,0
|2,3
|192
|Орск
|5,1
|4,2
|2,8
|4,3
|5,5
|6,7
|3,8
|5,9
|8,4
|4,2
|6,4
|2,8
|191
|Комсомольск-на-Амуре
|5,1
|4,4
|2,7
|5,3
|5,6
|6,7
|4,1
|6,0
|7,6
|4,6
|5,4
|2,7
Шесть из десяти позиций в топ-10 аутсайдеров заняли города из Ростовской и Кемеровской областей. Кроме Шахт и Каменск-Шахтинского, Ростовская область в нижней части рейтинга представлена Новочеркасском, а Кемеровская — Киселевском, Ленинск-Кузнецким и Беловым.
Города-миллионеры
Максимальную среднюю оценку среди мегаполисов получила Москва: с 7 баллами она заняла шестое место в общем рейтинге. Значительно отстала от нее Казань: 6,3 балла и 25-е место. Чуть меньше, на сотые доли балла, оценка у Санкт-Петербурга: город оказался на 26-м месте.
Самые низкие позиции — у Омска, Волгограда и Челябинска. Омск и Волгоград оказались на 171-м и 172-м местах общероссийского рейтинга, получив примерно по 5,6 балла. Челябинск на 175-м месте с 5,5 балла.
|Место в рейтинге
|Город
|Средний балл
|Чистота
|Доходы к стоимости жизни
|Экология
|Дети
|Соседи
|ЖКХ
|Безопасность
|Магазины
|Спорт и отдых
|Общ. транспорт
|Дороги/парковки
|6
|Москва
|7
|7,4
|5,2
|7,2
|8
|7,3
|6,4
|7,1
|8,4
|7,1
|7,7
|5,7
|25
|Казань
|6,7
|6,8
|4,6
|6,8
|7
|7,4
|5,9
|7,1
|8,7
|6,5
|7,4
|5,2
|26
|Санкт-Петербург
|6,7
|6,5
|5
|6,8
|7,4
|7,3
|5,8
|6,8
|8,5
|6,9
|7,3
|5,1
|30
|Краснодар
|6,6
|6,9
|4,8
|7
|6,7
|7,2
|6,1
|7,2
|8,8
|6,8
|6,8
|4,8
|62
|Красноярск
|6,4
|6,4
|4,5
|5,2
|7,2
|7,3
|6,2
|6,9
|8,5
|6,4
|6,8
|4,8
|63
|Екатеринбург
|6,4
|6,1
|4,5
|6,4
|7
|7,2
|5,5
|6,5
|8,7
|6,5
|7,1
|4,4
|64
|Новосибирск
|6,3
|6,2
|4,5
|6,3
|7,1
|7,1
|5,8
|6,5
|8,5
|6,1
|7,1
|4,6
|66
|Нижний Новгород
|6,3
|6,2
|4,2
|6,6
|7
|7,3
|5,6
|6,7
|8,7
|6,2
|6,6
|4,7
|68
|Уфа
|6,3
|6,2
|4,4
|6,6
|6,9
|7,3
|5,6
|6,8
|8,6
|6
|6,5
|4,7
|73
|Пермь
|6,3
|5,6
|4,2
|6,8
|6,9
|7,1
|5,6
|6,3
|8,7
|6
|7,1
|5
|81
|Воронеж
|6,2
|5,8
|4,2
|6,6
|6,8
|7,1
|5,4
|6,7
|8,7
|6
|6,6
|5
|112
|Самара
|6,1
|5,6
|4,1
|6,2
|6,8
|7,1
|5,1
|6,5
|8,6
|6,1
|6,9
|4,2
|136
|Ростов-на-Дону
|5,9
|5,5
|3,8
|6,4
|6,6
|6,9
|4,8
|6,3
|8,5
|6,1
|6,4
|4,1
|171
|Омск
|5,6
|5
|3,6
|5,3
|6,4
|7
|5,1
|6,1
|8,2
|5,1
|6
|3,8
|172
|Волгоград
|5,6
|5
|3,3
|5,2
|6,4
|7
|4,6
|5,9
|8,4
|5,3
|6,6
|3,7
|175
|Челябинск
|5,5
|5,1
|3,6
|4,3
|6,4
|6,9
|4,9
|6
|8,6
|5,7
|5,9
|3,7
Москва обгоняет другие мегаполисы не только по средней оценке, но и по большинству критериев. А вот магазины у дома респонденты из столицы оценили только на 8,4 балла: «Мало продуктовых доступных магазинов», «Отсутствие магазинов шаговой доступности и киосков печати» — частые жалобы респондентов.
Лидерами по оценке магазинов у дома стали Краснодар, Воронеж и Казань. В самом молодом городе-миллионере жители отмечают: «Много общественного транспорта, магазинов всех видов, мест отдыха, парки, скверы, кино, ТЦ». В Воронеже участники опроса говорят про «Близость рынка, магазинов, кафе, торгового центра». Не самые лучшие у москвичей и отношения с соседями: по этому параметру Казань, Уфа, Санкт-Петербург и Красноярск опережают столицу. Респонденты из Москвы часто недовольны «засильем арендаторов» в многоквартирных домах.
Рейтинг 200 городов России по качеству жизни в 2019 году
|Место в рейтинге
|Город
|Средний балл
|Чистота
|Доходы к стоимости жизни
|Экология
|Инфраструктура для детей
|Соседи
|ЖКХ
|Безопасность
|Магазины
|Спорт и отдых
|Общественный транспорт
|Дороги/парковка
|1
|Тюмень
|7,5
|7,9
|5,2
|7,6
|7,9
|7,8
|6,8
|7,7
|8,9
|7,2
|8,2
|7,0
|2
|Геленджик
|7,3
|7,8
|4,7
|8,8
|7,4
|7,9
|6,6
|8,4
|8,5
|7,4
|7,2
|5,5
|3
|Ейск
|7,3
|7,7
|4,3
|8,7
|7,2
|7,8
|6,9
|8,6
|9,2
|6,9
|7,7
|4,6
|4
|Грозный
|7,2
|8,0
|4,3
|7,7
|7,4
|8,3
|5,4
|8,3
|8,8
|6,9
|7,2
|7,5
|5
|Гурьевск
|7,2
|8,0
|4,9
|8,5
|7,0
|8,0
|6,6
|7,9
|8,0
|6,4
|6,7
|5,7
|6
|Москва
|7,0
|7,4
|5,2
|7,2
|8,0
|7,3
|6,4
|7,1
|8,4
|7,1
|7,7
|5,7
|7
|Мытищи
|6,9
|7,0
|5,2
|7,0
|7,8
|7,5
|6,2
|7,1
|8,7
|7,0
|7,3
|5,6
|8
|Королев
|6,9
|6,3
|4,9
|8,0
|7,6
|7,6
|6,1
|7,1
|8,6
|7,2
|7,3
|5,5
|9
|Ставрополь
|6,9
|7,3
|4,4
|8,0
|7,0
|7,3
|6,2
|7,4
|8,6
|6,8
|7,2
|5,6
|10
|Калининград
|6,9
|6,9
|4,4
|7,6
|7,3
|7,5
|5,8
|7,4
|9,0
|7,0
|7,4
|5,3
|11
|Обнинск
|6,9
|7,0
|4,7
|7,9
|6,7
|7,2
|5,9
|7,2
|8,6
|6,9
|7,7
|5,4
|12
|Майкоп
|6,8
|7,4
|3,6
|8,7
|6,7
|8,0
|5,5
|7,5
|8,5
|6,3
|6,9
|5,7
|13
|Нижневартовск
|6,8
|7,7
|4,4
|6,4
|7,2
|7,6
|6,7
|7,5
|8,8
|6,5
|7,5
|5,2
|14
|Северск
|6,8
|7,6
|3,9
|6,6
|7,3
|8,2
|6,1
|7,6
|9,2
|6,0
|8,0
|4,9
|15
|Сургут
|6,8
|7,4
|4,6
|6,7
|7,5
|7,7
|6,4
|7,6
|9,0
|6,6
|7,1
|4,5
|16
|Ханты-Мансийск
|6,8
|6,7
|4,2
|7,4
|7,0
|7,8
|5,6
|8,1
|8,0
|6,3
|7,2
|6,1
|17
|Муром
|6,8
|7,6
|3,5
|7,9
|7,6
|7,4
|5,9
|7,3
|8,8
|6,4
|7,5
|4,9
|18
|Ессентуки
|6,8
|6,4
|4,0
|8,6
|6,5
|8,0
|5,7
|7,3
|8,8
|6,3
|7,1
|5,4
|19
|Сочи
|6,8
|7,1
|4,2
|8,6
|6,2
|7,5
|5,9
|7,7
|8,4
|6,4
|6,9
|5,1
|20
|Анапа
|6,8
|7,1
|4,5
|7,9
|6,0
|7,6
|5,8
|7,7
|8,3
|6,7
|7,1
|5,3
|21
|Долгопрудный
|6,7
|7,0
|5,0
|7,1
|7,6
|7,4
|6,2
|7,1
|8,9
|7,5
|6,4
|4,6
|22
|Бердск
|6,7
|6,5
|4,2
|7,5
|7,3
|7,6
|5,8
|7,1
|8,6
|7,1
|7,6
|4,3
|23
|Набережные Челны
|6,7
|7,5
|4,0
|6,9
|7,6
|7,4
|6,7
|6,9
|9,0
|6,6
|6,7
|4,8
|24
|Глазов
|6,7
|6,8
|4,2
|6,9
|7,4
|7,4
|6,1
|7,0
|8,9
|6,5
|6,5
|5,9
|25
|Казань
|6,7
|6,8
|4,6
|6,8
|7,0
|7,4
|5,9
|7,1
|8,7
|6,5
|7,4
|5,2
|26
|Санкт-Петербург
|6,7
|6,5
|5,0
|6,8
|7,4
|7,3
|5,8
|6,8
|8,5
|6,9
|7,3
|5,1
|27
|Евпатория
|6,6
|6,9
|3,8
|8,5
|7,1
|7,1
|5,7
|7,6
|8,5
|6,2
|7,1
|4,0
|28
|Чебоксары
|6,6
|7,3
|4,4
|7,2
|6,9
|7,4
|6,2
|7,2
|8,6
|6,5
|6,2
|4,9
|29
|Абакан
|6,6
|6,9
|4,2
|6,8
|7,0
|7,6
|5,8
|7,2
|8,5
|6,3
|7,4
|5,6
|30
|Краснодар
|6,6
|6,9
|4,8
|7,0
|6,7
|7,2
|6,1
|7,2
|8,8
|6,8
|6,8
|4,8
|31
|Губкин
|6,6
|8,2
|3,2
|6,0
|6,8
|7,4
|5,6
|7,1
|8,7
|6,5
|6,2
|7,0
|32
|Чехов
|6,6
|7,0
|4,2
|7,4
|7,2
|7,8
|5,9
|6,5
|8,3
|6,5
|6,7
|4,8
|33
|Химки
|6,6
|6,8
|4,7
|6,6
|7,7
|7,4
|5,6
|7,1
|8,8
|7,2
|6,9
|4,6
|34
|Нальчик
|6,6
|6,3
|4,1
|7,9
|6,4
|7,8
|5,3
|7,6
|8,4
|6,0
|7,4
|4,7
|35
|Реутов
|6,6
|7,2
|5,1
|4,8
|7,7
|7,6
|5,9
|7,0
|8,9
|7,3
|7,4
|4,3
|36
|Красногорск
|6,6
|6,8
|4,9
|7,5
|6,8
|7,2
|6,1
|7,0
|8,5
|7,0
|6,3
|4,4
|37
|Армавир
|6,6
|7,4
|3,6
|7,6
|7,0
|6,9
|5,4
|6,6
|8,8
|6,8
|6,5
|5,5
|38
|Гатчина
|6,6
|5,9
|4,6
|7,6
|7,1
|7,3
|5,3
|6,5
|8,3
|6,6
|7,1
|4,8
|39
|Домодедово
|6,5
|6,4
|4,3
|7,1
|7,1
|7,5
|5,9
|6,8
|8,6
|6,8
|6,6
|5,0
|40
|Ижевск
|6,5
|6,4
|4,3
|6,8
|7,1
|7,3
|5,8
|6,8
|8,6
|6,3
|7,7
|4,7
|41
|Владимир
|6,5
|7,0
|4,3
|7,0
|7,1
|7,3
|6,3
|6,9
|8,5
|6,0
|7,1
|4,8
|42
|Новочебоксарск
|6,5
|7,1
|3,9
|7,3
|7,3
|7,6
|6,0
|6,9
|9,1
|6,9
|5,8
|4,0
|43
|Белгород
|6,5
|7,3
|3,9
|7,2
|6,5
|7,4
|5,9
|7,3
|8,4
|5,9
|6,6
|5,5
|44
|Йошкар-Ола
|6,5
|6,7
|3,8
|7,3
|7,1
|7,6
|5,8
|6,9
|8,6
|6,4
|7,2
|4,1
|45
|Ивантеевка
|6,5
|6,8
|4,9
|7,6
|7,1
|7,0
|5,4
|6,6
|8,7
|6,7
|6,1
|5,0
|46
|Саранск
|6,5
|7,8
|3,1
|6,6
|6,8
|7,7
|5,7
|7,3
|8,7
|6,3
|7,1
|4,5
|47
|Калуга
|6,5
|6,3
|4,4
|7,4
|7,1
|7,3
|5,2
|6,9
|8,7
|6,1
|7,4
|4,2
|48
|Владикавказ
|6,5
|6,8
|3,5
|7,0
|6,3
|7,7
|5,3
|7,9
|8,7
|6,3
|7,0
|4,8
|49
|Всеволожск
|6,5
|5,8
|4,7
|8,5
|6,0
|7,8
|5,2
|6,4
|8,7
|5,9
|6,8
|4,2
|50
|Дмитров
|6,5
|5,7
|4,0
|6,9
|7,8
|7,3
|5,2
|6,5
|8,9
|7,1
|6,6
|4,8
|51
|Пенза
|6,5
|6,4
|4,0
|7,2
|6,9
|7,3
|5,6
|7,1
|8,4
|6,1
|7,0
|4,9
|52
|Видное
|6,5
|6,9
|5,0
|6,2
|6,9
|7,5
|5,8
|7,0
|8,7
|7,1
|5,6
|3,9
|53
|Раменское
|6,5
|6,1
|4,3
|7,0
|7,0
|7,3
|5,3
|6,6
|8,5
|6,7
|6,9
|5,1
|54
|Барнаул
|6,4
|6,7
|4,0
|6,6
|6,6
|7,3
|5,7
|7,1
|8,6
|6,1
|7,1
|5,0
|55
|Севастополь
|6,4
|6,3
|3,7
|7,6
|6,7
|7,4
|5,4
|7,3
|7,8
|6,2
|6,9
|4,6
|56
|Новый Уренгой
|6,4
|6,3
|4,3
|5,5
|6,3
|7,2
|5,6
|7,9
|8,2
|5,9
|8,0
|5,1
|57
|Коломна
|6,4
|6,1
|4,1
|6,2
|7,3
|7,5
|5,4
|6,8
|8,5
|6,2
|7,2
|5,2
|58
|Нижнекамск
|6,4
|7,7
|4,4
|5,2
|7,1
|7,8
|6,6
|6,9
|8,7
|6,8
|4,9
|4,1
|59
|Альметьевск
|6,4
|7,4
|3,9
|6,2
|7,0
|7,3
|5,6
|7,3
|8,7
|6,8
|5,9
|3,8
|60
|Миасс
|6,4
|5,7
|3,9
|7,2
|6,6
|7,8
|5,5
|6,9
|8,9
|5,7
|7,1
|4,2
|61
|Череповец
|6,4
|6,4
|4,1
|5,5
|6,6
|7,4
|5,6
|6,9
|8,8
|6,2
|7,7
|5,1
|62
|Красноярск
|6,4
|6,4
|4,5
|5,2
|7,2
|7,3
|6,2
|6,9
|8,5
|6,4
|6,8
|4,8
|63
|Екатеринбург
|6,4
|6,1
|4,5
|6,4
|7,0
|7,2
|5,5
|6,5
|8,7
|6,5
|7,1
|4,4
|64
|Новосибирск
|6,3
|6,2
|4,5
|6,3
|7,1
|7,1
|5,8
|6,5
|8,5
|6,1
|7,1
|4,6
|65
|Петрозаводск
|6,3
|5,9
|4,3
|7,4
|6,7
|7,6
|5,8
|6,9
|8,4
|5,8
|6,3
|4,0
|66
|Нижний Новгород
|6,3
|6,2
|4,2
|6,6
|7,0
|7,3
|5,6
|6,7
|8,7
|6,2
|6,6
|4,7
|67
|Михайловск
|6,3
|6,5
|3,8
|7,6
|5,2
|7,5
|5,4
|7,0
|8,2
|5,1
|6,6
|5,4
|68
|Уфа
|6,3
|6,2
|4,4
|6,6
|6,9
|7,3
|5,6
|6,8
|8,6
|6,0
|6,5
|4,7
|69
|Кострома
|6,3
|6,0
|4,0
|7,3
|6,5
|7,2
|5,4
|7,0
|8,8
|5,2
|7,0
|4,6
|70
|Новороссийск
|6,3
|6,3
|4,1
|6,9
|6,4
|7,2
|4,9
|7,0
|8,6
|6,1
|7,1
|4,9
|71
|Тула
|6,3
|6,1
|4,1
|6,1
|7,2
|7,1
|5,3
|6,9
|8,7
|6,4
|7,0
|4,7
|72
|Иркутск
|6,3
|6,2
|4,3
|6,5
|7,0
|7,2
|5,9
|6,7
|8,1
|6,1
|6,8
|4,6
|73
|Пермь
|6,3
|5,6
|4,2
|6,8
|6,9
|7,1
|5,6
|6,3
|8,7
|6,0
|7,1
|5,0
|74
|Жуковский
|6,3
|5,7
|4,2
|6,4
|7,2
|7,3
|4,8
|6,7
|9,1
|6,1
|7,4
|4,7
|75
|Пятигорск
|6,3
|6,1
|3,7
|7,8
|6,2
|7,3
|5,3
|6,6
|8,3
|6,0
|7,0
|4,3
|76
|Кудрово
|6,3
|6,6
|5,8
|5,5
|5,8
|7,7
|6,1
|6,8
|9,3
|8,2
|4,8
|2,7
|77
|Великий Новгород
|6,3
|6,3
|3,8
|7,0
|6,4
|7,2
|5,5
|6,8
|8,7
|6,0
|6,2
|4,4
|78
|Северодвинск
|6,3
|6,4
|4,3
|6,4
|6,6
|7,4
|5,2
|7,0
|8,4
|5,7
|6,9
|4,3
|79
|Хабаровск
|6,3
|6,4
|3,7
|6,5
|6,7
|7,3
|5,7
|6,6
|8,3
|6,0
|7,2
|4,7
|80
|Киров
|6,3
|5,8
|3,7
|6,1
|7,1
|7,2
|5,3
|7,0
|8,7
|6,1
|6,9
|4,4
|81
|Воронеж
|6,2
|5,8
|4,2
|6,6
|6,8
|7,1
|5,4
|6,7
|8,7
|6,0
|6,6
|5,0
|82
|Ноябрьск
|6,2
|5,9
|4,1
|6,1
|6,6
|7,5
|4,9
|7,9
|8,6
|6,1
|7,7
|3,3
|83
|Одинцово
|6,2
|5,7
|4,8
|7,0
|6,6
|7,1
|5,4
|7,1
|8,2
|6,6
|6,5
|3,7
|84
|Волгодонск
|6,2
|6,0
|3,7
|6,9
|7,0
|7,5
|5,3
|6,5
|8,8
|6,0
|6,6
|4,1
|85
|Туапсе
|6,2
|6,4
|3,3
|7,3
|6,1
|7,9
|4,6
|7,4
|7,8
|5,1
|6,7
|4,8
|86
|Благовещенск
|6,2
|6,5
|3,6
|6,6
|6,5
|7,1
|5,5
|7,0
|8,3
|5,8
|7,3
|4,3
|87
|Томск
|6,2
|5,9
|4,4
|6,5
|6,8
|7,2
|5,4
|6,7
|8,4
|6,0
|6,6
|4,6
|88
|Салават
|6,2
|6,9
|4,1
|5,6
|6,2
|7,7
|5,9
|6,4
|8,3
|5,6
|5,9
|5,2
|89
|Оренбург
|6,2
|6,6
|4,0
|5,5
|6,8
|7,3
|5,9
|6,7
|8,5
|5,7
|7,0
|4,5
|90
|Иваново
|6,2
|5,8
|4,2
|6,8
|6,7
|7,4
|5,4
|6,8
|8,3
|5,3
|6,8
|4,4
|91
|Нефтеюганск
|6,2
|6,3
|4,3
|5,9
|6,8
|7,3
|5,7
|7,2
|8,3
|5,6
|6,8
|4,3
|92
|Новоуральск
|6,2
|6,0
|3,7
|7,0
|6,7
|7,3
|4,9
|6,9
|8,6
|5,7
|6,5
|4,4
|93
|Балашиха
|6,2
|6,3
|4,6
|6,2
|6,8
|7,3
|5,8
|6,4
|8,6
|6,2
|5,9
|4,2
|94
|Ульяновск
|6,2
|6,0
|3,7
|7,0
|6,9
|7,3
|5,5
|6,2
|8,6
|6,1
|6,5
|4,3
|95
|Тольятти
|6,2
|6,5
|3,3
|5,8
|6,9
|7,3
|5,6
|6,8
|8,8
|6,3
|6,5
|4,5
|96
|Ногинск
|6,2
|5,9
|3,3
|6,8
|6,9
|7,1
|4,8
|6,4
|8,7
|5,5
|6,9
|5,2
|97
|Серпухов
|6,2
|5,7
|3,3
|5,4
|7,0
|7,4
|4,9
|6,3
|8,6
|6,4
|7,6
|5,3
|98
|Вологда
|6,2
|5,8
|4,1
|6,9
|6,6
|7,1
|5,3
|6,8
|8,5
|5,6
|6,5
|4,4
|99
|Мурманск
|6,2
|5,5
|3,8
|5,7
|6,5
|7,5
|5,0
|7,2
|8,5
|5,9
|7,9
|4,0
|100
|Бузулук
|6,1
|6,2
|3,3
|7,1
|5,9
|7,7
|5,4
|7,7
|7,9
|4,7
|6,2
|4,7
|101
|Мичуринск
|6,1
|6,0
|2,9
|8,0
|5,5
|7,4
|4,4
|7,1
|8,5
|4,3
|6,8
|5,5
|102
|Ангарск
|6,1
|6,1
|3,9
|6,1
|6,6
|7,2
|5,1
|6,0
|8,6
|6,1
|7,3
|4,6
|103
|Невинномысск
|6,1
|6,3
|3,6
|6,7
|6,4
|7,6
|5,0
|6,5
|8,5
|5,7
|6,3
|4,4
|104
|Магнитогорск
|6,1
|6,5
|3,8
|4,5
|6,8
|7,5
|5,9
|6,4
|8,8
|5,4
|6,4
|5,5
|105
|Тамбов
|6,1
|6,3
|3,8
|6,6
|6,2
|6,9
|5,1
|6,7
|8,3
|5,7
|6,8
|4,5
|106
|Псков
|6,1
|5,9
|3,8
|7,4
|6,1
|7,1
|5,1
|6,7
|8,4
|5,4
|6,8
|3,8
|107
|Курск
|6,1
|5,8
|3,9
|6,6
|6,4
|6,9
|5,5
|6,7
|8,6
|5,3
|6,9
|4,4
|108
|Стерлитамак
|6,1
|6,5
|3,9
|6,2
|6,2
|7,3
|5,7
|6,6
|8,4
|5,6
|6,5
|4,3
|109
|Феодосия
|6,1
|5,6
|4,2
|7,8
|5,6
|7,6
|4,8
|7,5
|8,5
|4,8
|6,0
|3,8
|110
|Димитровград
|6,1
|6,2
|3,1
|8,0
|6,4
|7,4
|4,8
|6,7
|8,5
|5,6
|5,9
|3,4
|111
|Бийск
|6,1
|5,6
|3,2
|6,9
|6,0
|7,5
|4,9
|6,6
|8,6
|5,2
|7,6
|4,2
|112
|Самара
|6,1
|5,6
|4,1
|6,2
|6,8
|7,1
|5,1
|6,5
|8,6
|6,1
|6,9
|4,2
|113
|Люберцы
|6,1
|5,9
|4,6
|4,8
|7,2
|7,1
|5,7
|6,2
|8,6
|6,4
|6,3
|4,3
|114
|Симферополь
|6,1
|5,8
|3,9
|6,9
|6,2
|7,0
|5,2
|6,9
|8,3
|5,5
|6,6
|4,0
|115
|Старый Оскол
|6,1
|6,7
|3,4
|5,5
|6,4
|7,1
|5,7
|6,4
|8,6
|5,7
|6,7
|4,9
|116
|Кемерово
|6,1
|6,4
|4,3
|5,7
|6,5
|7,0
|5,5
|6,4
|8,3
|5,5
|5,9
|5,0
|117
|Азов
|6,0
|6,1
|3,7
|6,8
|6,5
|7,1
|5,0
|6,8
|8,1
|5,8
|6,7
|3,3
|118
|Елец
|6,0
|5,9
|3,2
|7,0
|5,8
|7,4
|5,2
|6,2
|8,3
|5,6
|6,2
|4,6
|119
|Белогорск
|6,0
|6,1
|3,4
|6,1
|6,3
|6,8
|5,1
|6,6
|8,3
|5,9
|6,7
|4,8
|120
|Подольск
|6,0
|5,8
|4,2
|6,5
|6,6
|6,9
|5,0
|6,2
|8,3
|5,5
|6,6
|4,6
|121
|Дзержинск
|6,0
|5,8
|3,7
|5,8
|6,5
|7,0
|5,1
|6,3
|8,8
|5,8
|6,9
|4,6
|122
|Ухта
|6,0
|5,6
|3,8
|6,0
|5,7
|7,1
|4,9
|7,5
|8,1
|5,4
|7,5
|3,8
|123
|Орел
|6,0
|5,6
|3,8
|6,9
|6,5
|6,9
|5,1
|6,5
|8,6
|5,4
|5,9
|4,2
|124
|Керчь
|6,0
|5,3
|3,4
|7,7
|6,2
|7,5
|4,5
|6,6
|8,0
|5,5
|6,2
|3,4
|125
|Рязань
|6,0
|5,5
|4,1
|5,9
|6,8
|7,2
|5,2
|6,6
|8,7
|5,9
|6,6
|3,3
|126
|Нефтекамск
|6,0
|6,2
|3,4
|7,0
|5,2
|7,0
|5,8
|6,6
|8,6
|4,8
|6,3
|4,0
|127
|Минеральные Воды
|6,0
|5,6
|3,7
|7,7
|5,4
|7,3
|5,0
|6,6
|7,7
|4,6
|6,2
|5,1
|128
|Великие Луки
|6,0
|5,8
|3,3
|7,6
|6,1
|7,4
|5,0
|6,5
|8,3
|5,5
|6,1
|3,9
|129
|Ковров
|6,0
|6,0
|3,8
|6,8
|6,1
|7,4
|5,0
|6,1
|8,7
|4,8
|7,5
|2,8
|130
|Ярославль
|6,0
|5,5
|3,7
|6,4
|6,6
|7,1
|4,8
|6,2
|8,5
|5,9
|6,9
|3,4
|131
|Смоленск
|6,0
|5,5
|3,9
|6,7
|6,1
|7,0
|5,0
|6,5
|8,4
|5,7
|6,9
|3,4
|132
|Щёлково
|6,0
|5,5
|4,0
|6,3
|6,7
|7,1
|5,0
|6,2
|8,6
|5,7
|6,1
|4,5
|133
|Тверь
|6,0
|5,5
|4,0
|6,7
|6,7
|7,1
|4,9
|6,2
|8,3
|5,7
|5,9
|3,9
|134
|Березники
|6,0
|5,6
|3,9
|6,4
|5,7
|7,3
|4,8
|6,0
|8,9
|5,0
|7,0
|4,6
|135
|Пушкино
|5,9
|4,4
|4,2
|7,7
|6,3
|7,2
|4,2
|6,3
|8,4
|5,8
|6,6
|3,7
|136
|Ростов-на-Дону
|5,9
|5,5
|3,8
|6,4
|6,6
|6,9
|4,8
|6,3
|8,5
|6,1
|6,4
|4,1
|137
|Лобня
|5,9
|5,8
|4,5
|6,8
|6,1
|7,2
|5,1
|6,5
|8,1
|5,3
|6,3
|4,0
|138
|Энгельс
|5,9
|5,6
|3,6
|6,3
|6,4
|7,5
|4,6
|6,4
|8,5
|4,9
|7,4
|4,3
|139
|Липецк
|5,9
|5,8
|3,8
|5,6
|6,7
|6,9
|4,5
|6,6
|8,5
|5,6
|6,9
|4,1
|140
|Ачинск
|5,9
|5,6
|3,3
|4,3
|7,0
|7,7
|5,2
|6,7
|8,2
|5,8
|7,1
|3,8
|141
|Волжский
|5,9
|6,2
|3,3
|5,0
|6,5
|7,4
|5,2
|6,3
|8,8
|5,7
|7,2
|3,8
|142
|Ялта
|5,9
|5,8
|4,1
|8,0
|5,6
|6,7
|4,9
|6,7
|8,1
|5,2
|6,4
|3,0
|143
|Братск
|5,9
|6,2
|4,1
|4,2
|6,1
|7,5
|5,8
|6,4
|8,3
|5,1
|6,9
|3,6
|144
|Орехово-Зуево
|5,9
|5,2
|3,4
|6,6
|6,7
|7,1
|4,8
|5,7
|8,8
|5,3
|6,7
|4,6
|145
|Воткинск
|5,9
|5,6
|3,5
|6,9
|5,4
|7,6
|5,4
|6,5
|8,6
|4,7
|6,3
|3,6
|146
|Балаково
|5,9
|5,1
|3,2
|5,9
|7,1
|7,7
|4,8
|6,5
|8,9
|5,7
|6,3
|3,3
|147
|Каменск-Уральский
|5,9
|6,1
|3,2
|5,4
|7,0
|7,1
|5,2
|6,5
|8,8
|5,6
|5,8
|3,7
|148
|Батайск
|5,9
|5,1
|3,9
|7,2
|5,8
|7,5
|4,9
|7,1
|8,2
|4,7
|5,5
|3,6
|149
|Брянск
|5,9
|5,3
|3,7
|6,7
|6,0
|6,8
|4,8
|6,4
|8,7
|5,5
|6,4
|4,0
|150
|Мурино
|5,9
|6,2
|5,4
|4,8
|5,2
|6,8
|5,9
|6,4
|8,5
|6,0
|5,0
|4,6
|151
|Биробиджан
|5,8
|5,7
|3,2
|6,6
|5,4
|7,1
|5,0
|6,8
|8,0
|4,6
|6,8
|3,9
|152
|Кинешма
|5,8
|5,7
|3,3
|7,6
|5,1
|6,9
|5,1
|6,5
|8,3
|3,8
|7,6
|3,5
|153
|Черкесск
|5,8
|5,4
|3,1
|6,7
|5,7
|7,5
|4,2
|6,6
|8,2
|5,2
|6,6
|4,9
|154
|Таганрог
|5,8
|5,0
|3,5
|6,6
|6,0
|7,3
|4,5
|6,8
|8,5
|5,5
|6,9
|3,4
|155
|Выборг
|5,8
|5,4
|3,6
|7,2
|6,1
|7,4
|4,4
|6,1
|8,0
|5,5
|6,2
|3,3
|156
|Новокузнецк
|5,8
|6,2
|3,6
|4,3
|6,3
|6,9
|5,3
|6,2
|8,4
|5,2
|6,7
|4,9
|157
|Курган
|5,8
|5,5
|3,7
|6,3
|5,8
|7,1
|4,5
|6,5
|8,4
|5,0
|6,9
|4,0
|158
|Рыбинск
|5,8
|5,8
|3,3
|6,5
|6,1
|6,9
|4,8
|6,7
|8,3
|5,3
|6,0
|3,9
|159
|Сыктывкар
|5,8
|5,6
|3,5
|6,1
|5,8
|7,0
|4,9
|6,6
|8,2
|5,3
|6,7
|3,7
|160
|Новокуйбышевск
|5,8
|6,3
|3,4
|3,9
|6,8
|7,2
|4,8
|6,1
|8,5
|5,8
|6,3
|4,0
|161
|Магадан
|5,7
|5,1
|2,8
|6,0
|6,1
|7,0
|4,3
|7,4
|8,0
|5,2
|6,2
|4,0
|162
|Владивосток
|5,7
|5,6
|3,7
|6,1
|6,1
|6,9
|5,1
|6,3
|7,7
|5,3
|6,5
|3,3
|163
|Нижний Тагил
|5,7
|5,3
|3,6
|5,0
|6,2
|7,1
|4,9
|5,8
|8,2
|5,5
|6,9
|4,4
|164
|Улан-Удэ
|5,7
|5,8
|3,3
|5,1
|6,3
|6,9
|5,2
|5,9
|8,1
|5,3
|6,7
|4,1
|165
|Сарапул
|5,7
|5,1
|3,2
|7,1
|5,5
|7,0
|4,6
|6,2
|7,7
|4,8
|7,4
|3,5
|166
|Электросталь
|5,7
|5,6
|3,4
|4,1
|6,7
|6,9
|4,5
|6,1
|8,8
|5,8
|7,2
|4,0
|167
|Чита
|5,7
|4,9
|4,1
|5,4
|6,0
|7,1
|4,8
|5,9
|8,2
|4,9
|6,8
|3,9
|168
|Сызрань
|5,7
|5,0
|3,4
|6,4
|6,0
|7,5
|4,3
|6,6
|7,9
|4,9
|6,0
|3,5
|169
|Сергиев Посад
|5,6
|4,5
|3,3
|6,2
|6,2
|6,8
|4,3
|5,7
|8,3
|4,8
|7,2
|4,5
|170
|Петропавловск-Камчатский
|5,6
|4,7
|2,8
|6,9
|5,4
|7,2
|4,8
|6,5
|7,9
|4,1
|6,4
|3,7
|171
|Омск
|5,6
|5,0
|3,6
|5,3
|6,4
|7,0
|5,1
|6,1
|8,2
|5,1
|6,0
|3,8
|172
|Волгоград
|5,6
|5,0
|3,3
|5,2
|6,4
|7,0
|4,6
|5,9
|8,4
|5,3
|6,6
|3,7
|173
|Арзамас
|5,6
|5,3
|2,7
|7,3
|6,8
|6,6
|5,0
|6,9
|7,7
|5,4
|4,5
|2,9
|174
|Рубцовск
|5,6
|4,1
|3,0
|6,1
|6,2
|7,8
|4,4
|6,2
|8,4
|5,0
|6,9
|2,6
|175
|Челябинск
|5,5
|5,1
|3,6
|4,3
|6,4
|6,9
|4,9
|6,0
|8,6
|5,7
|5,9
|3,7
|176
|Серов
|5,5
|5,6
|3,4
|4,9
|5,1
|7,4
|4,4
|6,1
|7,8
|4,5
|7,1
|4,2
|177
|Саратов
|5,5
|4,4
|3,5
|5,4
|6,5
|7,0
|4,3
|6,1
|8,3
|5,5
|6,1
|3,6
|178
|Воскресенск
|5,5
|4,3
|3,2
|4,7
|6,8
|7,0
|4,3
|5,7
|8,4
|5,3
|6,2
|4,4
|179
|Первоуральск
|5,3
|4,8
|3,3
|3,9
|5,9
|7,4
|4,3
|5,6
|8,6
|5,3
|5,9
|3,6
|180
|Новомосковск
|5,3
|5,0
|2,7
|4,4
|5,9
|6,5
|4,4
|5,7
|8,2
|5,6
|6,3
|3,4
|181
|Астрахань
|5,3
|4,9
|3,5
|4,9
|5,6
|7,1
|4,6
|6,0
|8,0
|4,1
|5,8
|3,9
|182
|Махачкала
|5,3
|4,1
|3,2
|4,6
|4,9
|7,9
|4,0
|7,4
|8,1
|5,3
|5,5
|3,5
|183
|Клин
|5,3
|4,7
|2,8
|3,9
|5,9
|6,8
|4,7
|6,0
|8,0
|5,0
|6,7
|3,9
|184
|Прокопьевск
|5,3
|4,6
|3,9
|3,9
|6,1
|7,5
|4,9
|5,6
|8,1
|5,0
|5,2
|3,6
|185
|Камышин
|5,3
|5,2
|2,6
|6,0
|5,5
|6,7
|3,9
|6,6
|7,8
|4,4
|6,3
|2,4
|186
|Норильск
|5,2
|4,3
|3,2
|1,9
|5,3
|6,7
|4,2
|7,6
|8,0
|4,5
|7,0
|4,4
|187
|Златоуст
|5,2
|4,7
|2,8
|6,3
|5,3
|6,5
|3,9
|5,8
|8,2
|4,2
|5,5
|3,3
|188
|Архангельск
|5,2
|3,7
|3,6
|5,3
|5,6
|6,8
|3,6
|6,3
|7,9
|4,6
|5,7
|2,8
|189
|Якутск
|5,1
|4,6
|3,4
|3,6
|5,4
|6,4
|4,8
|5,3
|7,3
|4,7
|6,9
|3,2
|190
|Копейск
|5,1
|4,3
|3,3
|4,4
|5,8
|7,0
|4,1
|5,0
|8,2
|4,6
|5,7
|2,9
|191
|Комсомольск-на-Амуре
|5,1
|4,4
|2,7
|5,3
|5,6
|6,7
|4,1
|6,0
|7,6
|4,6
|5,4
|2,7
|192
|Орск
|5,1
|4,2
|2,8
|4,3
|5,5
|6,7
|3,8
|5,9
|8,4
|4,2
|6,4
|2,8
|193
|Воркута
|5,0
|4,4
|3,1
|3,6
|5,4
|6,5
|4,0
|6,9
|8,0
|4,2
|5,0
|2,3
|194
|Ленинск-Кузнецкий
|5,0
|4,6
|3,0
|3,9
|5,2
|7,2
|4,0
|5,2
|8,1
|4,1
|5,5
|3,6
|195
|Белово
|5,0
|4,3
|3,0
|3,4
|5,9
|7,4
|4,3
|5,6
|8,0
|4,7
|4,7
|2,7
|196
|Новочеркасск
|4,9
|4,0
|2,9
|4,7
|5,1
|7,2
|4,3
|5,4
|8,2
|4,4
|4,8
|2,6
|197
|Свободный
|4,7
|3,9
|2,6
|5,2
|4,5
|7,0
|4,0
|5,0
|6,9
|4,7
|4,7
|2,6
|198
|Каменск-Шахтинский
|4,7
|3,8
|2,5
|5,6
|4,3
|7,3
|3,1
|5,8
|8,1
|3,8
|4,2
|1,8
|199
|Киселевск
|4,6
|4,9
|3,1
|2,7
|5,3
|7,1
|3,7
|4,9
|7,8
|3,2
|4,2
|4,2
|200
|Шахты
|4,4
|3,8
|2,5
|5,1
|4,5
|6,6
|3,1
|4,5
|7,8
|3,5
|4,2
|2,3
Очевидно, что рейтинг этот - пустой звук.
И да, деревня посреди города с печками, курами, гусями, коровами и свиньями, это конечно, экхмм......