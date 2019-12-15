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Здоровье / Общество

Как продлить жизнь и защитить свое сердце от болезней

15:37 15.12.2019 Фото: pxhere.com
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Одним из эффективным способов защитить сердце кардиолог Торстен Дилл назвал тренировки на выносливость.

Как продлить жизнь и защитить свое сердце от болезней

Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе рассказал, как защититься от болезней сердца.
По его словам нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
Одним из эффективным способов защитить сердце он назвал тренировки на выносливость.
«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <…> Регулярность важна для сердца», — подчеркнул специалист.
Он предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.
Кроме того, по его словам, диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддержать стабильный вес.
Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.
Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.
Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.
Источник: РИА Новости
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