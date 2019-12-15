Как продлить жизнь и защитить свое сердце от болезней

Одним из эффективным способов защитить сердце кардиолог Торстен Дилл назвал тренировки на выносливость.

Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе рассказал, как защититься от болезней сердца.

По его словам нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.

Одним из эффективным способов защитить сердце он назвал тренировки на выносливость.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <…> Регулярность важна для сердца», — подчеркнул специалист.

Он предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.

Кроме того, по его словам, диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддержать стабильный вес.

Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.

Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.