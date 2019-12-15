Сахар, как алкоголь ведет к депрессивному психозу

Сладости действуют как наркотик. Они дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса.

Физиологический и психологический эффекты от сладостей авторы сравнивают с потреблением спиртного

Традиционно считается, что сладости помогают при депрессии. Ученые выяснили, что действие сахара похоже на действие алкоголя — в больших дозах он только ухудшает психологическое состояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Hypotheses.

Американские психологи из Канзасского университета выяснили, что сахар и его заменители, входящие в состав многих продуктов праздничного стола, вызывают метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, приводящие к депрессивному психозу.

Уменьшение количества солнечного света в зимнее время и нарушение в связи с этим циркадных ритмов приводит к обострению депрессивных состояний, которым, по мнению авторов, подвержены до 30 процентов людей. У пяти-десяти процентов зимой наблюдаются полномасштабные эпизоды клинической депрессии.

