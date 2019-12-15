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Пьяный 16-летний подросток прострелил себе в игре голову в Москве. Погиб

19:19 15.12.2019 Фото: www.pexels.com/
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По данным источника, оружие принадлежит отцу Никиты, который сейчас находится в состоянии шока и никаких объяснений не даёт.

Пьяный 16 летний подросток прострелил себе в игре голову в Москве. Погиб
Подросток, случайно простреливший себе голову в Москве, был пьян

Шестнадцатилетний Никита Х., который выстрелил себе в голову, играя с пистолетом, был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток распивал спиртные напитки вместе с приятелем. По данным источника, оружие принадлежит отцу Никиты, который сейчас находится в состоянии шока и никаких объяснений не даёт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток выстрелил себе в голову, играя с пистолетом. Он погиб на месте. С его другом, который находился рядом в момент трагедии, работают психологи.

Источник: Лайф

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От редакции

Почему отец не спрятал пистолет?

Валентин, 15 декабря 2019 20:57
...смотря какой был пистолет, например пневматику и списанное, охолощенное и прятать по закону не надо....если подросток со своим товарищем "чем-то" зарядили такое оружие и оно смогло выстрелить, то вина лежит на них полностью, а не на отце, матери, продавце или изготовителе данного изделия.....

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