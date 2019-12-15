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Противораковые продукты защитят от онкологии

19:35 15.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Нужно пить какао, есть брокколи и тигровые орехи, чтобы клетки были здоровыми.

Противораковые продукты защитят от онкологии
Сырое какао, с другой стороны, обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты — в нем содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике
Сюжет: Онкология
Противораковые продукты защитят от онкологии

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Один из принципов профилактики рака — поддержание здоровой функции клеток. Этому способствует не только образ жизни в целом, но и некоторые продукты питания, которые богаты соединениями, считающимися «противораковыми». В этих трех продуктах их содержится больше всего.
Какао
Какао является высушенным и ферментированным семенем дерева какао. Оно популярно как основной ингредиент шоколада — он является самым распространенным продуктом из какао. Однако из-за обработки, которую проходят шоколадные продукты, они теряют многие питательные вещества, которые делают и какао суперфудом. Сырое какао, с другой стороны, обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты — в нем содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.

Капуста брокколи (особенно ростки)
Капуста брокколи и ростки брокколи являются мощными убийцами раковых клеток благодаря необычно высокому содержанию сульфорафана.

«Сульфорафан — это богатое серой соединение, которое можно найти в других овощах крестоцветных, таких как брюссельская капуста, шпинат и цветная капуста. К сильным противораковым свойствам сульфорафана относится его способность ингибировать рост раковых клеток путем высвобождения антиоксидантных и детоксикационных ферментов, которые защищают организм от канцерогенов. Различные исследования в пробирке и на животных также показали, что сульфорафан уменьшает размер и количество различных типов раковых клеток», — пишет издание Health.News.
Чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль)
Чуфа является богатым источником антиоксидантов, которые защищают организм от вредных свободных радикалов. Одна унция (28 г) этих орехов может обеспечить 278% рекомендуемой суточной дозы витамина Е (одного из самых мощных антиоксидантов). Они также способны улучшить пищеварение и сердечно-сосудистое здоровье, повысить иммунитет и регулировать уровень сахара в крови. В России их можно купить в специализированных магазинах здорового питания.

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От редакции

Защищаете себя от рака? Как?

Гость, 15 декабря 2019 20:46
Какао не попьёшь много без сахара - горькое. А с сахаром - как раз рак от него и будет.
Аноним, 15 декабря 2019 22:21
У меня минималочка зарплата. Я по рекомендации правительства на макарошках

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