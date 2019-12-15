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Здоровье / Общество

Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет

21:55 15.12.2019 Фото: pxhere.com
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Специфические запахи из ротовой полости могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, как распознать «тревожный звоночек» в нужный момент и предотвратить серьезные последствия, читаем в статье.

Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
Дыхание с запахом сырой рыбы — признак того, что печень больше не справляется со своей работой и не может перерабатывать токсины

О том, какой запах, ощущаемый при дыхании и разговоре изо рта, позволяет определить то или иное заболевание в организме, узнаем ниже.

Отказ печени

Дыхание с запахом сырой рыбы — признак того, что печень больше не справляется со своей работой и не может перерабатывать токсины. Опасные вещества накапливаются к моче, поте и дыхании — и придают ему специфический запах.

Рак легких

Израильские ученые разработали устройство «NaNose», которое с точностью до 90% способно определить рак легких, причем на очень ранних стадиях. Более того, как показали результаты исследования, опубликованного в журнале ACS Nano, это устройство, похожее на алкотестер, также способно по запаху определить болезнь Крона, почечную недостаточность, рассеянный склероз и некоторые формы рака.

Почечная недостаточность

Один из признаков этого заболевания — аммиачный запах дыхания. Исследователи из Университета Иллинойса разработали одноразовое устройство, которое способно уловить малейший признак аммиачного дыхания и тем самым поставить диагноз как можно раньше. Сейчас ученые работают над тем, чтобы сделать это устройство максимально простым в использовании и дешевым, чтобы доступ к ранней диагностике был у всех, кто в этом нуждается.

Рассеянный склероз

Это опасное аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственную центральную нервную систему, оставляет четкий след в дыхании пациента. Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в ACS Chemical Neuroscience, у большей части пациентов с рассеянным склерозом запах изо рта изменяется даже на очень ранних стадиях болезни.

Заболевания десен

Запах, напоминающий «аромат» несвежих яиц, это признак болезни десен. Причем абсцесс может развиться в небольшом «кармане» десны, размером в несколько миллиметров. Обнаружить и вычистить его сможет только врач — так что при первых признаках несвежего дыхания стоит обращаться к стоматологу, даже если пока ни зубы, ни десны не болят.

Сахарный диабет

Специфический сладкий, «фруктовый», запах изо рта может свидетельствовать о развивающемся сахарном диабете второго типа: это признак кетоза, когда организм начинает добывать энергию не из углеводов, а из жиров. Важно обратиться к эндокринологу и сдать кровь на сахар как можно раньше — это позволит принять меры и захватить болезнь на ранней стадии.

Источник: МедикФорум

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