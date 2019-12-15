Режутся зубы: как помочь орущему малышу?

В большинстве случаев процесс появления первого зубика, а затем и последующих, не остаётся незамеченным. Симптомы могут быть схожи с началом ОРВИ, могут выражаться одним проявлением, а могут сочетать сразу 3-4 признака прорезывания зубов.

Дети остро чувствуют малейшие нотки волнения или неуверенности, раздражения в голосе мамы и папы и тут же их «зеркалят»

Современная медицина считает, что первые зубы появляются у детей в возрасте от 4 до 8 месяцев. Границы эти весьма условны и могут сдвигаться как в одну сторону, так и в другую. У кого-то из малышей зубки могут появиться «рано» в 2-3 месяца, у кого-то первые два появятся только к одному году. Никакой взаимосвязи с физическим или умственным развитием сроки прорезывания зубов не имеют (за исключением некоторых генетических отклонений, которые слишком выраженно себя проявляют, чтобы остаться недиагностированными).

Какие симптомы сопровождают прорезывание зубов?

В большинстве случаев процесс появления первого зубика, а затем и последующих, не остаётся незамеченным. Симптомы могут быть схожи с началом ОРВИ, могут выражаться одним проявлением, а могут сочетать сразу 3-4 признака прорезывания зубов, к которым относят:

Повышение температуры тела от 37,1 до 39 С;

Повышенное слюноотделение;

Отёчность и покраснение десны в месте прорезывания;

Отсутствие аппетита;

Диарея, но не более 3-4 раз в сутки;

Насморк с прозрачным отделяемым;

Кашель (из-за обилия слюны малыш может поперхнуться);

Нарушение режима дня и цикла «сон-бодрствование».

Что может спровоцировать ускоренное прорезывание зубов?

Существует такой физиотерапевтический метод лечения — Войта-терапия. У малышей он применяется при двигательных нарушениях, если они были вызваны повреждениями в центральной нервной системе. Специалисты, которые её проводят, отмечают, что часто именно во время курса Войта-терапии или сразу после него у детей начинают прорезываться зубы, с чем это связано до конца не ясно.

Среди факторов, замедляющих сроки прорезывания зубов у детей, стоматологи выделяют особенности течения беременности, генетический фактор, качество питания, дефицит кальция или витамина D, частые простудные заболевания.

Как облегчить боль при прорезывании зубов?

Прежде всего малышу нужна поддержка родителей, телесный контакт, укачивание, нежные прикосновения и спокойный голос. Дети остро чувствуют малейшие нотки волнения или неуверенности, раздражения в голосе мамы и папы и тут же их «зеркалят». Поэтому важно говорить с малышом уверенным, спокойным и приободряющим голосом. Рассказать, что всё будет хорошо и вы вместе переживёте этот непростой момент. Даже если кроха ещё не понимает сути слов, он точно поймёт по интонации, что вы имеете ввиду.

Какие средства помогут облегчить период прорезывания?

Специальные силиконовые прорезыватели, некоторые из которых можно класть в холодильник, тем самым мы получим охлаждающих эффект, который на время снимет отёчность и боль в воспалённой области. Можно дать малышу и обычный прорезываетесь комнатной температуры. Ребёнок инстинктивно станет кусать его именно тем местом, которое зудит. Важно следить, чтобы в руки малыша не попали мелкие/острые/деревянные предметы или те, с которых малыш может сгрызть краску.

Массаж дёсен. Можно использовать силиконовые напальчники для родителей, на поверхности которых есть щетина или пупырышки. Если такого напальчника нет, подойдёт массаж чистым указательным пальцем

Специальные стоматологические средства, предназначенные для облегчения прорезывания молочных зубов. Они помогают снять зуд, воспаление, отёчность и предотвратить присоединение микробной флоры, тем самым облегчая состояние малыша.

Средства для снижения температуры тела и обезболивающие. Перед их применением необходимо проконсультироваться с педиатром.

Какие симптомы требуют неотложной медицинской помощи?

Если у ребёнка не снижается температура даже после использования жаропонижающих средств, появилась рвота, жидкий стул более 4 раз в сутки, появилась сыпь любой локализации, если малыш безостановочно заливается плачем несмотря на все ваши усилия, то следует обратиться к врачу.

Источник: МедикФорум