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Снизить порог беспошлинного ввоза посылок до €20 к 2022 году хочет Медведев

16:54 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд рублей, а в 2020 году — более 900 млрд рублей.

Снизить порог беспошлинного ввоза посылок до €20 к 2022 году хочет Медведев
Беспошлинный порог снизят с 500 до 20 евро

Речь идет о снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года до €100, с 1 января 2021 года до €50 и с 1 января 2022 года до €20.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — сказал Осипов, комментируя предложения.

Согласно информации источника ТАСС, Силуанов аргументирует свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Для создания равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли, а также предотвращения потерь бюджета условия беспошлинного ввоза предлагается ужесточить, причем сделать это на территории всего ЕАЭС. Соответствующий вопрос уже обсуждался на совещании с участием Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС.

Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд рублей, а в 2020 году — более 900 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Ali, 16 декабря 2019 17:30
"....Для создания равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли...."
Заказываю гаджет для работы - цена на ***Экспресс - 110 баксов, цена здесь (тот же товар с наклеенной этикеткой наносуперрашнлабс - 24000 рублей).
Спасибо, ДАМ, за заботу

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