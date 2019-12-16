За 5 млн рублей арендует самосвалы и трактор с водителями и без них власть Бердска

Вице-мэр города Владимир Захаров считает, что «иметь свое надежнее». Однако большое количество спецтехники нужно лишь в пиковый период, когда идут снегопады. Каждый день с 4 утра до 12 дня коммунальщики очищают дороги от снега.

Спецтехника работает по часам на дорогах Бердска

Готова арендовать за 1 974 500 рублей и 2 943 000 рублей грузовую спецтехнику с водителями и без них власть Бердска. Соответствующая информации размещена на портале госзакупок от 10 и 11 декабря.

Аренда спецтехники нужна для содержание дорог общего пользования в Бердске. Так, за почти 2 млн рублей предполагается арендовать три самосвала и один колесный трактор с навесным и прицепным оборудованием. При этом самосвалы должны отработать по 228 суток или почти 8 месяцев за 1,5 млн рублей, а трактор — 170 суток или почти полгода за 467,5 тыс. рублей.

При этом стоимость одних суток работы трактора равна 2750 рублей, а самосвала — 2200 рублей.

На момент оказания услуг грузовое транспортное средство должно быть в исправном состоянии. И должно иметь государственную регистрацию и технический осмотр в установленном порядке.

При этом техобслуживание и ремонт грузового транспортного средства должен будет проводить владелец авто, а вот заправлять топливом машины будет заказчик — Центр муниципальных услуг Бердска.

Машины планируется использовать с даты подписания договора по 31 декабря 2020.

Практические те же самые условия ожидают и будущих арендодателей авто почти за 3 млн рублей, но уже с водителями. Для содержания дорог в привлекательном состоянии городу необходимо взять в аренду 6 самосвалов, 2 погрузчика и 1 автогрейдер.

Все шесть самосвалов должны будут чистить бердские дороги на протяжении 1650 часов или 68 суток. Погрузчики должны будут отработать 660 часов или почти 28 суток, а автогрейдер — 141 час или около шести суток.

Стоит отметить, что услуги транспортных средств с водителями будут проводится в дневное и ночное время, в рабочие и выходные дни по заявке заказчика — опять же ЦМУ Бердска. В ночное время обязательно предоставление не менее 6 самосвалов для работы со снегопогрузчиком.

Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды, возмещению третьим лицам ущерба, причиненного при выполнении данных работ.

Но здесь срок оказания предоставления услуги иной — с момента подписания договора до 30 апреля 2020 года.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался, что «иметь свое надежнее». А экономическую целесообразность аренды спецтехники можно просчитать.

— У нас есть техника, но нам ее не хватает. Особенно, когда в Бердске идут снегопады. Тогда нам нужно моментально вывезти очень много снега. Мы можем его полгода вывозить, но это нужно успеть сделать за полтора месяца. Поэтому нам приходится арендовать технику. Цена аукциона может снижаться. У нас есть шесть самосвалов, которые мы задействуем летом и зимой. Есть пиковый период, когда они нам очень нужны. А если бы у нас было не 6, а 16 самосвалов с водителями, то они бы просто простаивали в весенне-осенний период. Есть техника, которая нам критически нужна. Тогда мы ее покупаем, — рассказал Владимир Захаров.

Он отметил что согласно погодных условий и своих сил, работа по очистке дорог и улиц города производится ежедневно.

— Мы понимаем, что снег в Сибири — это не есть неожиданность, но проблема в том, что мы должны убрать снег одновременно во всем городе. У нас это пока не получается. Сегодня мы в первую очередь убираем снег с дорог, где ходит общественный транспорт, затем — заходим на внутриквартальные дороги. После вывозим собранный в кучи снег с обочин дорог на снегоотвал, — резюмировал вице-мэр Бердска 13 декабря.

Коммунальщики не оставляют в стороне и социально-значимые парковки Бердска. Владимир Николаевич отметил, что техника выходит на дороги города в 4 утра. Даже если снегопад начался днем. При этом работает снегоуборочные машины до 12 дня. В течение дня, по словам Владимира Захарова, выпускать технику на дороги — не реально. Ведь ее работе помешает интенсивное движение. Кроме того, водители должны отдыхать.

— Хотелось бы обратиться к предпринимателям, кто содержит свои парковки. Прошу вас внимательно отнестись к вопросу об их очистке от снега. Начался снегопад, а впереди выходные дни. Обязательно выводите дворников и используйте технику для своей прилегающей территории, — обратился к бердчанам-бизнесменам Владимир Захаров сегодня, 13 декабря.