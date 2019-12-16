Шла прихожанка в церковь. Забил ее до смерти наркоман в Тамбовской области

Двое преступников напали на женщину утром. Ничего из ее личных вещей убийцы не похитили. Свою вину оба не признали.

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о насильственной смерти женщины в 2014 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств).

Следствием установлено, что 23 ноября 2014 года в утреннее время обвиняемый совместно с не установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под путепроводом на пересечении улиц Елецкой и Октябрьской города Тамбова встретили 49-летнюю женщину, которая шла в церковь, и подвергли ее избиению. Ничего из личных вещей и материальных ценностей потерпевшей злоумышленники не взяли. От полученных травм головы женщина скончалась на месте преступления. Кроме этого подследственный обвиняется в незаконном обороте наркотических средств бесконтактным способом.

В ходе следствия обвиняемый вины не признал, несмотря на это, по делу собрана достаточная доказательственная база (заключения экспертиз, в том в числе генетических, по следам крови с одежды жертвы, грамотно обнаруженным в ходе осмотра места происшествия, показания свидетелей и т.д.), позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком