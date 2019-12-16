16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Шла прихожанка в церковь. Забил ее до смерти наркоман в Тамбовской области

08:45 16.12.2019 Фото: СК РФ
0

Двое преступников напали на женщину утром. Ничего из ее личных вещей убийцы не похитили. Свою вину оба не признали.

Шла прихожанка в церковь. Забил ее до смерти наркоман в Тамбовской области
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о насильственной смерти женщины в 2014 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств).

Следствием установлено, что 23 ноября 2014 года в утреннее время обвиняемый совместно с не установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под путепроводом на пересечении улиц Елецкой и Октябрьской города Тамбова встретили 49-летнюю женщину, которая шла в церковь, и подвергли ее избиению. Ничего из личных вещей и материальных ценностей потерпевшей злоумышленники не взяли. От полученных травм головы женщина скончалась на месте преступления. Кроме этого подследственный обвиняется в незаконном обороте наркотических средств бесконтактным способом.

В ходе следствия обвиняемый вины не признал, несмотря на это, по делу собрана достаточная доказательственная база (заключения экспертиз, в том в числе генетических, по следам крови с одежды жертвы, грамотно обнаруженным в ходе осмотра места происшествия, показания свидетелей и т.д.), позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виновны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Устал: Ногами "рулит" водитель автобуса №39 в Новосибирске
09:15 16-12-2019
Устал: Ногами
БердскСрочно эвакуировались 20 жителей общежития из-за горящего дивана по ул. К.Маркса в Бердске
09:04 16-12-2019
Срочно эвакуировались 20 жителей общежития из-за горящего дивана по ул. К.Маркса в Бердске
Гламурные роды: женщина сама достает ребенка и прикладывает к груди
09:00 16-12-2019
Гламурные роды: женщина сама достает ребенка и прикладывает к груди
БердскЗа 5 млн рублей арендует самосвалы и трактор с водителями и без них власть Бердска
09:00 16-12-2019
За 5 млн рублей арендует самосвалы и трактор с водителями и без них власть Бердска
Шла прихожанка в церковь. Забил ее до смерти наркоман в Тамбовской области
08:45 16-12-2019
Шла прихожанка в церковь. Забил ее до смерти наркоман в Тамбовской области
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
08:32 16-12-2019
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
Рекордно подешевел до 77 тыс. рублей новый iPhone 11 Pro Max в России 1
08:30 16-12-2019
Рекордно подешевел до 77 тыс. рублей новый iPhone 11 Pro Max в России
Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
21:55 15-12-2019
Плохой запах изо рта может указывать на рак легких, почечную недостаточность и сахарный диабет
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
21:32 15-12-2019
Можно ли уберечь свои почки от образования камней?
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте 1
21:27 15-12-2019
Останки умевшего ходить по суше кита нашли в Египте