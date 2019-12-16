Болезнь поцелуев: 17-летняя Ариана Рей Делфс умерла от предающегося через слюну мононуклеоза

В больнице у жительницы США зафиксировали инсульт, вызвавший необратимые повреждения мозга. Через три недели после появления первых симптомов заболевания пациентка умерла.

Заражение последим часто происходит через слюну, поэтому его также называют «болезнью поцелуев»

Ариана Рей Делфс из Флориды скончалась в возрасте 17 лет из-за тяжелого инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Барра. Заражение последим часто происходит через слюну, поэтому его также называют «болезнью поцелуев».

Как поделились со СМИ родители скончавшейся девушки, сначала Ариана стала жаловаться на головную боль и сильную усталость. Затем появились симптомы гриппа, которые не проходили в течение трех недель. В тот период медики так и не смогли поставить диагноз.

После того, как у американки открылась рвота, ее госпитализировали. В больнице у 17-летней девушки зафиксировали инсульт, вызвавший необратимые повреждения мозга. Через три недели после появления первых симптомов заболевания пациентка умерла.

Как пояснили медики, мононуклеоз может протекать достаточно изнурительно, но обычно он не вызывает таких последствий, которые фиксировались у Арианы Рей Делфс. Летальные исходы также крайне редки. С чем именно связано осложнение заболевания у девушки, специалисты не комментируют.

Источник: РГ