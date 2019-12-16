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Гламурные роды: женщина сама достает ребенка и прикладывает к груди

09:00 16.12.2019 Фото: Pixabay
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Это не российская история, это идет приходит с запада, где акушерство уже давно стало одним из вариантов коммерческой истории.

Гламурные роды: женщина сама достает ребенка и прикладывает к груди
На женщину надеваются перчатки (отсюда слово гламурное кесарево) и дальше она сама руками достаёт ребёнка из живота и прикладывает себе к груди

В эфире «Говорит Москва» врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала, что такой вид родов становится более популярным.

«Это не российская история, это всё к нам приходит с запада, где акушерство уже давно стало одним из вариантов коммерческой истории. Если ты хочешь самостоятельно достать ребёнка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша, то во время кесарево сечения у женщины убирают пелёнку, которая обычно стоит между женщиной и её животом. На женщину надеваются перчатки (отсюда слово гламурное кесарево) и дальше она сама руками достаёт ребёнка из живота и прикладывает себе к груди».

Ранее терапевт назвала горизонтальные роды основной причиной проблем с позвоночником. Неправильное положение тела может спровоцировать искривление хребта. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Источник: Говорит Москва

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