Сексуально: какой цвет одежды идеален для свидания

Белый — это цвет спокойствия и гармонии. Он необходим тогда, когда нам нужно почувствовать безмятежность и доброту.

Психолог рассказал, какой цвет одежды идеален для свидания

Цвет сильно влияет на настроение, восприятие нас окружающими, поэтому важно подбирать наряды в соответствии с целями. Психолог Ирина Маслова-Семёнова рассказывает, какой цвет выбрать для свидания, какой для офиса и для учебы.

Черный

Это цвет «энергосбережения», закрытости, стабильности. Если вам нужно почувствовать собранность, при этом не хочется привлекать к себе внимания, черный — идеальный вариант. Поэтому для офисной работы так часто выбирают именно черный.



Белый — это цвет спокойствия и гармонии. Он необходим тогда, когда нам нужно почувствовать безмятежность и доброту.Это цвета радости — не стоит пренебрегать ими в период холодной и суровой зимы.«Выбирая красный, мы чувствуем себя более уверенно, сексуально, готовы сделать вызов обществу, привлечь внимание. Если вам не хватает уверенности, то объемный красный свитер или шарф могут создать такой эффект», — рассказывает психолог для АиФ.

Кроме того, красный — это цвет вызова и энергии, поэтому с помощью него можно спастись от депрессивного настроения в период экономических кризисов, считает психолог.

Нюд

«Бежевые, нюдовые, лиловые и все оттенки в очень нежном и распыленном варианте дают ощущение дома, уюта и комфорта. Как приятно порой завернуться в теплый бежевый свитер, не правда ли?», — говорит психолог.

Хаки и песочный

Эти цвета символизируют развитие, новые знания, интеллект. Они практичны и немарки, поэтому психолог советует их выбирать, когда важно быть работоспособными.

Источник: medikforum.ru