16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сексуально: какой цвет одежды идеален для свидания

17:18 16.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Белый — это цвет спокойствия и гармонии. Он необходим тогда, когда нам нужно почувствовать безмятежность и доброту.

Сексуально: какой цвет одежды идеален для свидания
Психолог рассказал, какой цвет одежды идеален для свидания

Цвет сильно влияет на настроение, восприятие нас окружающими, поэтому важно подбирать наряды в соответствии с целями. Психолог Ирина Маслова-Семёнова рассказывает, какой цвет выбрать для свидания, какой для офиса и для учебы.

Черный
Это цвет «энергосбережения», закрытости, стабильности. Если вам нужно почувствовать собранность, при этом не хочется привлекать к себе внимания, черный — идеальный вариант. Поэтому для офисной работы так часто выбирают именно черный.

Белый
Белый — это цвет спокойствия и гармонии. Он необходим тогда, когда нам нужно почувствовать безмятежность и доброту.
Желтый и оранжевый
Это цвета радости — не стоит пренебрегать ими в период холодной и суровой зимы.
Красный
«Выбирая красный, мы чувствуем себя более уверенно, сексуально, готовы сделать вызов обществу, привлечь внимание. Если вам не хватает уверенности, то объемный красный свитер или шарф могут создать такой эффект», — рассказывает психолог для АиФ.

Кроме того, красный — это цвет вызова и энергии, поэтому с помощью него можно спастись от депрессивного настроения в период экономических кризисов, считает психолог.
Нюд
«Бежевые, нюдовые, лиловые и все оттенки в очень нежном и распыленном варианте дают ощущение дома, уюта и комфорта. Как приятно порой завернуться в теплый бежевый свитер, не правда ли?», — говорит психолог.

Хаки и песочный
Эти цвета символизируют развитие, новые знания, интеллект. Они практичны и немарки, поэтому психолог советует их выбирать, когда важно быть работоспособными.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой цвет на свидании нравится вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПраво на туалет: Переехала к детям из общежития после "сортирного байкота" 65-летняя Татьяна Катышева из Бердска
18:00 16-12-2019
Право на туалет: Переехала к детям из общежития после
Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода
17:45 16-12-2019
Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода
Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара 1
17:42 16-12-2019
Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара
Что внутри Земли?
17:38 16-12-2019
Что внутри Земли?
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
17:34 16-12-2019
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
БердскИскали неделю: Мертвым нашел водителя Opel Corsa из Новосибирска СК в Забайкальском крае
17:30 16-12-2019
Искали неделю: Мертвым нашел водителя Opel Corsa из Новосибирска СК в Забайкальском крае
Моя мама умерла от рака. Я боюсь умереть от него тоже. Почему мы боимся рака больше, чем инсульта?
17:29 16-12-2019
Моя мама умерла от рака. Я боюсь умереть от него тоже. Почему мы боимся рака больше, чем инсульта?
Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза
17:24 16-12-2019
Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза
О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе
17:23 16-12-2019
О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе
Приревновал и забил до смерти кулаками по голове любимую пьяный житель Новосибирской области
17:20 16-12-2019
Приревновал и забил до смерти кулаками по голове любимую пьяный житель Новосибирской области