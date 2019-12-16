О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе

Боль может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Она усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если вы наклоняетесь вперед. После еды она также становится сильнее.

Врачи назвали необычный признак опухоли поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы довольно трудно выявить, поскольку симптомы болезни зачастую не проявляются или путаются с другими заболеваниями, что значительно усложняет диагностику. По словам врачей, на ранних этапах опухоль практически никак себя не проявляет, но существует один признак, на который стоит обратить особенное внимание.

Речь идет о боли в спине или в области живота, которая может накатывать волнами, часто усиливаться в положении лежа или после еды, а позже проходить, рассказали онкологи. Согласно статистике, 70% людей с раком поджелудочной железы обращаются к врачу из-за таких болей, сообщает Cancer Research UK. В основном ее описывают как тупую и надоедливую.

«Боль может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Она усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если вы наклоняетесь вперед. После еды она также становится сильнее», — рассказали врачи, добавив, что у некоторых пациентов она постоянно ощущалась только в области спины.

Среди других первых признаков онкологического заболевания выделяют потерею веса, пожелтение кожи и белков глаз. Кроме того, могут развиться симптомы диабета, поскольку опухоль тормозит выработку инсулина.

Источник: https://argumentiru.com