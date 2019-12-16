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Здоровье / Общество

О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе

17:23 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Боль может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Она усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если вы наклоняетесь вперед. После еды она также становится сильнее.

О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе
Врачи назвали необычный признак опухоли поджелудочной железы
Сюжет: Онкология
О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе

О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животеПротивораковые продукты защитят от онкологииЕщё 150 новостей

Рак поджелудочной железы довольно трудно выявить, поскольку симптомы болезни зачастую не проявляются или путаются с другими заболеваниями, что значительно усложняет диагностику. По словам врачей, на ранних этапах опухоль практически никак себя не проявляет, но существует один признак, на который стоит обратить особенное внимание.

Речь идет о боли в спине или в области живота, которая может накатывать волнами, часто усиливаться в положении лежа или после еды, а позже проходить, рассказали онкологи. Согласно статистике, 70% людей с раком поджелудочной железы обращаются к врачу из-за таких болей, сообщает Cancer Research UK. В основном ее описывают как тупую и надоедливую.

«Боль может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Она усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если вы наклоняетесь вперед. После еды она также становится сильнее», — рассказали врачи, добавив, что у некоторых пациентов она постоянно ощущалась только в области спины.

Среди других первых признаков онкологического заболевания выделяют потерею веса, пожелтение кожи и белков глаз. Кроме того, могут развиться симптомы диабета, поскольку опухоль тормозит выработку инсулина.

Источник: https://argumentiru.com

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