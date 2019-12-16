Морили голодом опекуны жительницу Бердска

В 1942 году в возрасте 1 года Римма Сковородкина попала в детский дом

Никогда мама не гладила нежно по голове, а отец не подкидывал кверху жительницу Бердска Римму Сковородкину. Сама она говорит, что просто не знает значения слова «мама». Своих родителей бердчанка никогда не видела и почти ничего не знает о них. Все, что ей досталось в детстве, так это чуть более 12 лет жизни в детских домах и несколько лет работы в няньках.

В детский дом в Кинтерепе, что в Маслянинском районе, привезли годовалую девчушку. Она не говорила ни слова, не ходила. Только сидела на кровати и раскачивалась из стороны в сторону. Воспитательнице Полине Николаевне стало так жалко сиротку, что она дала себе зарок обязательно научить малышку и ходить, и говорить. И вскоре обещание, данное самой себе, исполнила.

Римма Ивановна помнит свое детство где-то лет с 3-4. Голодное время. Кормить детей в детдоме было почти нечем. Выручали дары природы. Утром воспитательница приходила и говорила, что все они сейчас пойдут в лес и будут собирать и есть ягоду. Кроме ягод ели гусинки, дудки, копали саранки. Немного ягоды приносили с собой, из которой повара варили компот. Без сахара.

Римма закончила на одни «пятерки» первый класс. После чего ее ждал переезд в Черепановский район, Новошмаковский детдом.

— Был Новый год. Елка. Как сейчас помню, воспитательница говорит: «Дети, пойдемте в столовую. У вас сейчас будет подарок — рисовая каша на воде. Мы пришли, слупили ее и пошли спать, — со смехом вспомнила пенсионерка.

Когда Римме было 12 лет, директор детдома вызвал ее в свой кабинет и сказал, что ее отправляют к матери. Был тогда указ разгрузить все детдома и отправить детей к родственникам, пояснила Сковородкина.

— Сотрудник детдома повез меня на лошади в Малиновку (Искитимский район, — прим. ред.). Когда меня туда доставили, я так закричала: «Я не знаю здесь никого». Жители деревни сбежались и спрашивают: «Откуда она взялась и чья она?». Нас привезли в милицию. Пока милиционеры разговаривали со мной, сотрудник детдома быстренько уехал и оставил меня одну.

Семья в Малиновке приютила сироту. Это была инициатива деревенской жительницы, но не ее мужа. Он постоянно укорял девочку, что та живет на их иждивении. Запрещал жене давать ей молоко и лишний кусок хлеба. В конце-концов девчонку выпроводили за ворота. Подобрала ее телятница тетя Вера. Чтобы присматривала за ее дочерью.

В Малиновке Римма немного узнала о своей семье. Одна из деревенских жительниц тетя Катя рассказала девочке, что ее маму забрали по доносу. Больше ее в деревне никто не видел. Римма, которой был 1 год отроду, осталась одна одинешенька. Отец воевал на фронте. Председатель колхоза кинул клич: кто возьмет сироту, тому будут выдавать для нее продукты. Взяли ее на воспитание Каторгины. Но девочка чуть не умерла от голода. Продукты их колхоза до девчушки не доходили. Определили малышку в семью этой самой тети Кати.

— Она рассказывала, что уходила на целый день в поле и оставляла меня со своими четырьмя детьми. Просила их присмотреть за мной. Поставит чугун картошки и что-то еще поесть на стол. Придет, а дети все поели, а я сижу голодная. Тогда она пошла к председателю колхоза и попросила забрать меня: вдруг помру без нее, а она останется виноватой. Тогда-то и отправили меня в Кинтереп, — вспомнила Римма Ивановна.

В няньках в Малиновке девочка прожила год, пока тетка Рая, соседка, не спросила, не хочет ли она уехать из деревни. Ее племяннице в Новосибирске нужна нянька.

— Увезли меня в Новосибирск. Тетя Валя Чарлина работала официанткой в Оперном театре. Девочке Томе, ее дочери, не было и года. Если бы не тетя Валя, я бы не знала не оперного, ничего. Мы с Томой приходили к ней на работу, нас там кормили и отправляли смотреть представления. Мы с Томой пересмотрели весь репертуар: и оперу, и балет.

Через два года Римма вернулась в Малиновку, но вскоре ее забрали в Бердск. Опять в няньки. К заведующей детским садом. Ее ребенок не мог посещать детсад — постоянно болел. Зато дома был крепыш крепышом. У Риммы появилась возможность учиться в вечерней школе. Ведь у девочки-подростка было только 4 класса образования.

В 16 лет работодательница устроила Римму на радиозавод. С большим трудом. Никто не хотел брать ответственность за малолеток. На радиозаводе Римма вступила в комсомол и вскоре ей предоставили место в общежитии. Зажила девчонка самостоятельной жизнью.

Через несколько лет Римма встретила своего будущего мужа. Он учился в сельхозинституте. Вместе с ним уехала по распределению в Карасукский район. Из всей ее замужней жизни только и было хорошего, что рождение дочери да получение диплома воспитателя. Окончила педучилище. Намаявшись с пьющим супругом, она собрала нехитрый скарб, дочь и уехала в Бердск. Устроилась в детский комбинат №18, где проработала до его закрытия в лихие 90-е. А потом уже по выслуге лет ушла на заслуженный отдых.

Когда появилась организация «Эхо войны», стали говорить о том, что тем, у кого отцы погибли на фронте, нужно собирать документы для получения категории «дети войны». Мол, должны быть выплаты. Римма Ивановна семь лет вела переписку с разными организациями, но никаких сведений об отце ей не удалось найти. Пока ей не помогли в бердской библиотеке. В интернете сотрудники нашли данные об Иване Лозгачеве, отце Риммы. На фронте он был сапером. Попал в плен. Его сожгли в немецком концлагере.

— В этом году детям войны «бросили» по 20 рублей. Неужели наши отцы положили свои жизни за 20 рублей. Мы-то сидим в нищете. Мы, которые остались сиротами, — возмущалась Римма Ивановна.

Не знает слова «мама»

Автор видео Галина Панчева

