Моя мама умерла от рака. Я боюсь умереть от него тоже. Почему мы боимся рака больше, чем инсульта?

От инфарктов и инсультов умирают чаще, чем от рака

От инфарктов и инсультов умирают чаще, чем от рака, говорят врачи. Но почему-то о существовании «инсультофобии» или «инфарктофобии» никто не слышал. Зато практически каждому знакома «канцерофобия». Одни панически боятся услышать диагноз «рак» и до последнего не идут к врачу, а другие видят его в каждом прыщике и без конца обследуются.

Шансов умереть от инсульта больше, чем от рака

«Канцерофобией» можно назвать не любой страх перед онкологическим заболеванием, а только особо тяжелые случаи — когда человек теряет над собой контроль. Однако мы привыкли называть этим словом в целом все тревоги, связанные с диагнозом «рак». Многие винят в появлении канцерофобии поток информации, который мы получаем каждый день из СМИ и интернета, но специалисты говорят, что это верно только отчасти. Как рассказал Рустам Нажмудинов, онколог отделения опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Петрова, еще в 2005 году Всемирная организация здравоохранения признала, что «умалчивания» о раке вредны, а медицинское просвещение не может привести к развитию канцерофобии. По словам врача, она держится на трех «столпах», один из которых — непонимание, а два других — непредсказуемость и страх мучительной смерти.

Парадокс, но диагноз «рак» пугает нас больше, чем перспектива остаться прикованным к постели после инсульта или умереть от инфаркта. Болезни сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин смерти, в то время как злокачественные новообразования занимают только третье место (в общей структуре смертности их доля 17%).

— Шанс умереть от инфаркта или инсульта у среднестатистического человека гораздо выше, чем от рака, — говорит Рустам Нажмудинов. — При этом, даже если исчезнут все виды злокачественных опухолей, средняя продолжительность жизни увеличится всего лишь на год.

«Доктор, я знаю, что у меня рак. Найдите его!»

Как уточняет доктор, есть несколько степеней невроза, возникающего на почве страха заболеть раком. Эпизодические легкие волнения, связанные с вероятностью болезни (от нее никто не застрахован), не в счет. В целом беспокоиться о своем здоровье и регулярно проходить осмотры врачей — это нормально и правильно, считает медик. Если беспокойство не мешает жить.

— Надо понимать, что канцерофобия не спасает от рака. Она только ухудшает качество жизни здорового человека, который может в реальности никогда и не столкнуться с этим диагнозом, — говорит Рустам Нажмудинов.

Одним из вариантов невроза на почве онкологического диагноза можно считать страх, при котором человек боится, но никаких действий не предпринимает. Еще один вариант канцерофобии, когда опасение заболеть раком сопровождается постоянными обследованиями. При этом человек может даже понимать, что его беспокойство небоснованно, но ничего с собой поделать не может. Такой «пациент», в перерывах между сдачей очередных анализов часто представляет, что будет, когда он умрет, жалеет своих детей, страдает бессоницей. На следующей стадии невроза к «беготне» по врачам добавляются «профилактические» меры. Например, человек начинает килограммами есть капусту брокколи и ананасы, потому что где-то прочитал, что они могут предупредить развитие рака. («На самом деле, это не так», — сообщает онколог). Такие люди, как правило, фанатично проповедуют здоровый образ жизни. Самый тяжелый вариант «канцерофоба» — это «мнимый» больной. Он уверен, что у него рак, но врачи просто не могут или не хотят его выявить, может, даже вступили в заговор — выявили болезнь, но по каким-то причинам скрывают диагноз. Такого человека, естественно, не могут убедить отрицательные результаты анализов, при этом он обычно ненавидит окружающих за то, что те здоровы и не могут представить себе его мучений.

Как рассказывают в НМИЦ онкологии в Песочном, врачи регулярно встречаются с разными видами канцерофобии. Так, одна из пациенток очень долго боялась обращаться к специалистам, вырастив на шее саркому мягких тканей величиной с теннисный мяч. При этом женщина старательно закрывала опухоль шейным платочком, хотя в новообразовании уже начался процесс разложения и появился неприятный запах. Но страх услышать слово «рак» оказывался сильнее, и женщина продолжала упорно игнорировать врачей. В итоге её буквально насильно привели родственники, когда шансов на успешное излечение практически не осталось. Об одной из трагедий на почве канцерофобии «Доктор Питер» писал пару лет назад. В Мурманской области 66-летний пациент убил врача областного онкодиспансера, а потом сам свел счеты с жизнью. Мужчина был уверен, что болен раком и добивался лечения, но врачи после проведенных обследований исключили у него этот диагноз. Судмедэксперты тоже не нашли у погибшего признаков онкологического заболевания. С заядлыми канцерофобами и общаться трудно, говорят онкологи. Бывает, что спустя 20-30 лет у них все-таки развивается злокачественное новообразование, тут же они находят «подтверждение» своих давних подозрений и обвиняют врачей в том, что те не нашли болезнь вовремя.

Откуда берется страх

По словам Рустама Нажмудинова, причин для появления такого расстройства психики как «канцерофобия» много. Это переживания по поводу смерти кого-то из близких, перенесших рак. И так называемый посттравматический синдром: пациент пролечил онкологическое заболевание и вышел в ремиссию, он боится, что болезнь вернется, поэтому пытается сравнивать симптомы любых других заболеваний с возможным прогрессированием «старого» рака. «Пусковым механизмом» для канцерофобии может стать ожидание результатов гистологического анализа — когда еще не понятно, доброкачественное образование или нет.

Среди причин развития канцерофобии — наследственная предрасположенность. Иначе говоря, человек понимает, что находится в группе риска и начинает акцентировать внимание на своем теле и ощущениях. В группе потенциальных канцерофобов — ипохондрики и страдающие психическими расстройствами (неврозами, генерализованными тревожными состояниями).

— Постоянный стресс, в котором живет канцерофоб, может косвенно провоцировать развитие рака. Не говоря уже о психических и других заболеваниях. Многие страдающие канцерофобией осознают свое расстройство, но сами справиться с ним не могут. Им нужна профессиональная помощь психотерапевта или даже психиатра, — считает онколог.

Как «уменьшить глаза» страха

Для лечения канцерофобии обычно рекомендуют когнитивно-повенденческую терапию (КПТ). По словам специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, она эффективно справляется с ипохондрией и имеет надежную доказательную базу в лечении тревожно-депрессивных расстройств. Терапия помогает выявить страхи, связанные с раком, понять, как эти страхи влияют на поведение, и изменить свою реакцию на появляющиеся ощущения в теле.

Как рассказала медицинский психолог НМИЦ онкологии Кристина Кондратьева, канцерофобия развивается по типу невротической реакции — идет по кругу. Начинается она с фиксации на некотором дискомфорте в теле, потом идет поиск информации в интернете об онкозаболеваниях, далее следуют эмоциональная и поведенческая реакция (страх болезни и смерти), что вновь заставляет человека внимательно прислушиваться к своему организму. С каждым новым кругом страхи только растут.

— Учитывая особенности такого механизма, часто при когнитивно-поведенческой терапии используется метод «ABC», где A — событие (к примеру, боль в желудке), В — автоматические мысли (к примеру, «у меня рак желудка»), С — реакция и дальнейшее поведение (к примеру, страх и походы к врачам, ФГДС), — объясняет Кристина Кондратьева. — Во время терапии особое внимание уделяется элементу B и добавляются методы коррекции автоматических мыслей. К ним относятся «декатастрофизация» (путем наводящих вопросов показывается ложность цепочки умозаключений «боль в желудке — рак» и тем самым снимается «катастрофичность» ситуации), «переформулирование» (переформулирование негативных автоматических мыслей), «децентрализация» (это работа с убеждением в том, что пациент является центром негативных событий) и «реатрибуция» (работа с фиксацией пациента на конкретном стимуле, например, на симптоме).

По словам медицинского психолога, справиться с канцерофобией самому, без помощи специалистов, практически невозможно. Однако эксперт дала несколько советов, как «уменьшить глаза» своего страха. Во-первых, надо отказаться от самодиагностики по интернету, а вместо этого разработать со своим лечащим врачом план регулярных профилактических осмотров — с учетом возраста, жалоб, сопутствующих хронических заболеваний. Во-вторых, надо научиться «оттормаживать» эмоциональную реакцию. То есть понаблюдать несколько дней за возникающим в теле дискомфортом, попытаться определить, в каких ситуациях или состояниях он возникает. Если через некоторое время «само не пройдет», идти к врачу. В-третьих, надо отказаться от накопления эмоционального напряжения и найти способ конструктивной разрядки. К примеру, определить, какие эмоции сложнее всего выразить (часто это агрессивные реакции, чувство вины, стыда) и позволять себе выражать их в приемлемой форме. В-четвертых, надо снизить гиперконтроль и принять факт, что многие события в жизни непредсказуемы и не поддаются нашему регулированию. Это же касается и развития онкозаболевания. Важно доверять своей способности справляться с возникающими трудностями: «Какое бы событие со мной не произошло, я способен его преодолеть».

Настроиться на позитивные мысли помогает и изменение образа жизни, добавляет Рустам Нажмудинов. Иначе говоря, если человек бросает курить, отказывается от алкоголя, диванного образа жизни и начинает правильно питаться, то он «автоматически» предполагает, что риск заболеть будет меньше. «И это абсолютная правда», — говорит доктор.

Источник: doctorpiter.ru