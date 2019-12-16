Хочу жить долго: три четких совета в концепции долголетия от врача из США

Двигайтесь, используйте контролируемый стресс и наслаждайтесь жизнью! И будет вам счастье в виде 100 лет.

Американский врач назвал 3 неожиданных способа сохранить здоровье и прожить долго

«Мы должны осознавать увеличение продолжительности нашего здоровья, а не нашей жизни» — такова концепция долголетия доктора медицины Фрэнка Липмана, который является новатором в функциональной и интегративной медицине. «Ешьте меньше, больше смейтесь, справляйтесь со стрессом, серьезно относитесь ко сну.» — такова «догма» Фрэнка Липмана.

3 совета Фрэнка Липмана

1. Двигаться осознанно



Речь идет не только о том, чтобы больше заниматься физическими упражнениями, как говорит Липман, но и о том, что они должны быть осознанными и разумными. Физические упражнения имеют решающее значение для укрепления нашего здоровья.

«Когда вы становитесь старше, становится труднее восстанавливаться, когда вы травмируете себя. Поэтому важно изменить способ тренировки в соответствии с вашим телом», — говорит он.

Тем не менее, тренировка может оказать противоположное влияние на здоровое старение, если мы не будем выполнять упражнения безопасно и правильно. По словам Липмана, ключ к здоровому старению заключается в осознанном движении, которое толкает ваше тело, но не настолько, чтобы вызвать травму.

2. Контролируемый стресс

«Небольшой стресс на самом деле полезен для вас», — утверждает Липман.

Эта идея «небольшого стресса» охватывает широкий спектр — всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание. Все это способы, с помощью которых мы можем подвергать наши тела небольшому стрессу и стимулировать долголетие.

«Они немного напрягают ваше тело, этого достаточно, чтобы стимулировать то, что некоторые люди сейчас называют этими генами долголетия».

Как будто физические трудности учат ваше тело лучше справляться с любыми серьезными стрессорами (то есть болезнями и стрессами окружающей среды), которые могут возникнуть на вашем пути.

3. Не относитесь к жизни слишком серьезно.

Последний совет Липмана (и, возможно, самый важный) — помнить о том, чтобы наслаждаться жизнью. В нашем мире «биологического взлома» и тщательного измерения мы можем настолько увлечься всеми показателями, анализами крови и ограничениями пищи, что это может принести больше вреда, чем пользы.

Источник: medikforum.ru