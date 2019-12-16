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Приватизирует огромное количество госкомпаний до 2022 года правительство РФ

11:30 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Средства от приватизации активов пойдут пойдут на инвестпрограммы компаний.

Приватизирует огромное количество госкомпаний до 2022 года правительство РФ
Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

«На этой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний», — сказала Фоменко.

Она добавила, что итогам совещания были внесены корректировки в проект плана, а по отдельным компаниям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний. По словам пресс-секретаря Силуанова, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ.

Цель приватизации

Пресс-секретарь также отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями, добавила Фоменко.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов провел межведомственное совещание по приватизации госактивов в 2020-2022 годах. В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в этот период.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях «Совкомфлот», «Русгидро», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания.

Источник: ТАСС

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