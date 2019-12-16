Приватизирует огромное количество госкомпаний до 2022 года правительство РФ

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

«На этой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний», — сказала Фоменко.

Она добавила, что итогам совещания были внесены корректировки в проект плана, а по отдельным компаниям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний. По словам пресс-секретаря Силуанова, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ.

Цель приватизации

Пресс-секретарь также отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями, добавила Фоменко.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов провел межведомственное совещание по приватизации госактивов в 2020-2022 годах. В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в этот период.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях «Совкомфлот», «Русгидро», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания.

Источник: ТАСС