Умер фронтовик Василий Сорокин 16 декабря в Бердске

20 декабря Василий Павлович отметил бы свой 94 день рождения. Боевых наград у Василия Павловича более 30. Среди них медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», орден Ленина и орден Отечественной войны II степени.

Василий Сорокин не дожил до своего 94-летия всего 4 дня

Утром 16 декабря в Бердске скончался фронтовик Василий Сорокин. 20 декабря он бы отметил 94-й день рождения. Это один из немногих участников Великой Отечественной войны, который сохранил ясную память, бодрость и активность.

Когда началось война, ему не было еще 17 лет. Василий Сорокин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Западном, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря.

Боевых наград у Василия Павловича более 30. Среди них медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», орден Ленина и орден Отечественной войны II степени.

После войны он переехал в Бердск, устроился работать на нефтебазу госрезерва «Гигант», где проработал 38 лет. Сорокин и по сей день активно участвовал в общественной жизни города, встречаясь с подрастающим поколением и рассказывая им о Великой Отечественной войне.

— Я и не думал, что так много проживу. Я ничего такого особенно не делаю. Правда, не курю, да и спиртное не употребляю, — признавался в одном из интервью «Курьер. Среда. Бердск» фронтовик.

Каждую среду он приходил в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И каждый раз он обязательно обсуждал с журналистами последние события, произошедшие в городе и стране.

В канун Нового 2019 года Василий Сорокин поздравлял горожан с наступающим праздником и пожелал всем счастья, здоровья и успехов. А участникам Великой Отечественной войны он пожелал здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

От всей души редакция «Курьер. Среда. Бердск» приносит свои соболезнования семье Василия Павловича. Он поистине являлся для многих поколений примером и образцом: человек, пройдя невзгоды и лишения, военное лихолетье, остался чутким и внимательным, интересным и любопытным. Светлая Вам память.