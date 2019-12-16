Арест историка-расчленителя Соколова обжалует адвокат в суде Петербурга

Адвокат историка утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что «сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения — нахождение под стражей на два месяца».

В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится в понедельник, 16 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Апелляционная жалоба на постановление Октябрьского районного суда от 11.11.2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будет рассмотрена в Санкт-Петербургском городском суде 16.12.2019 в 12.30», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее адвокат историка Александр Почуев утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что «сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения — нахождение под стражей на два месяца». «Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал», — заявлял ранее Почуев.



Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что дело историка было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ, а сам он переведен в московское СИЗО «Бутырка» из петербургского СИЗО «Кресты».

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.

Источник: РИА Новости