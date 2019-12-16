16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арест историка-расчленителя Соколова обжалует адвокат в суде Петербурга

12:30 16.12.2019 Фото: пресс-служба РВИО
0

Адвокат историка утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что «сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения — нахождение под стражей на два месяца».

Арест историка расчленителя Соколова обжалует адвокат в суде Петербурга
В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится в понедельник, 16 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Апелляционная жалоба на постановление Октябрьского районного суда от 11.11.2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будет рассмотрена в Санкт-Петербургском городском суде 16.12.2019 в 12.30», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее адвокат историка Александр Почуев утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что «сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения — нахождение под стражей на два месяца». «Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал», — заявлял ранее Почуев.

Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что дело историка было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ, а сам он переведен в московское СИЗО «Бутырка» из петербургского СИЗО «Кресты».

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Попытка не пытка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ингаляции, полоскание, леденцы для рассасывания, какие ошибки еще мы допускаем при лечении горла?
14:05 16-12-2019
Ингаляции, полоскание, леденцы для рассасывания, какие ошибки еще мы допускаем при лечении горла?
Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска
14:00 16-12-2019
Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска
10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году
13:58 16-12-2019
10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году
Отменят ли банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг?
13:49 16-12-2019
Отменят ли банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ванга вышла на связь через "потомственную ведьму" с Новокузнецком
13:45 16-12-2019
Ванга вышла на связь через
Пойду в колледж: спрос на высшее образование снижается ежегодно
13:42 16-12-2019
Пойду в колледж: спрос на высшее образование снижается ежегодно
В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
13:34 16-12-2019
В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
БердскСпасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на "зебре" на трассе Р-256 под Бердском
13:30 16-12-2019
Спасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на
Банкир Финляндии: Санкции истребили неравенство в доходах богачей и обычных россиян
13:15 16-12-2019
Банкир Финляндии: Санкции истребили неравенство в доходах богачей и обычных россиян
Переселять россиян из аварийных домов по ипотеке предлагают в Госдуме
13:00 16-12-2019
Переселять россиян из аварийных домов по ипотеке предлагают в Госдуме