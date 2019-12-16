Похолодание до -23 прогнозируют синоптики в Бердске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, туманы.

Предупреждения об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируются

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью -12, -17°C, при прояснениях до -23°C, днем -11, -16°C, по западу местами -5, -10°C.

Риск возникновения аварийных ситуаций в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения сохраняется, основная причина — возрастание нагрузок на системы теплоснабжения, вызванное большим износом оборудования и нарушением технологических режимов его эксплуатации.

Сохраняется риск травматизма людей, связанный с гололедицей на дорогах городов и населенных.



Туманы и гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать возникновению ДТП, связанных с ухудшением видимости на дорогах и неправильным выбором скоростного режима.

Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно:

на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812км по 35,844км, с 37,350км по 482км (г.Бердск, протяженность 0,165км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— (Р-256 «Чуйский тракт») – с 32,398км по 32,569км, (г. Бердск, протяженность 0,18км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849км по 38,029км, с 38,136км по 38,218км, с 39,937км по 39,458км (г. Бердск, протяженность 0,693км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 43,082км по 43,812км (Искитимский район, протяженность 0,765км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,541км по 48,954км (Искитимский район, протяженность 0,413км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 52,710км по 54,782км (Искитимский район, протяженность 2,012км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» — с 96,527км по 98,205км (Черепановский район, протяженность 1,678км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 56,170км по56,579км (Мошковский район, протяженность 0,409км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-255 «Сибирь» – с 58,400км по59,473км (Мошковский район, протяженность 1,073км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 62,409км по 63,188км (Мошковский район, протяженность 0,779км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 69,111км по 70,752км (Мошковский район, протяженность 1,641км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 71,418км по 72,788км (Мошковский район, протяженность 1,370км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 90,042км по91,863км (Мошковский район, протяженность 1,443км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 95,180км по 96,829км (Болотнинский район, протяженность 1,649км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 105,320км по 106,370км (Болотнинский район, протяженность 1,350км, опасный поворот);

— (Р-255 «Сибирь» – с 106,672км по 108,617км (Болотнинский район, протяженность 1,945км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 107,825км по 108,502км (Болотнинский район, протяженность 0,677км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 137,388м по 138,658км (Болотнинский район, протяженность 1,270км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 139,350км по 141,000км (Болотнинский район, протяженность 1,650км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 139,038км по 139,785км (Болотнинский район, протяженность 0,757км, крутой спуск (подъём));

— К-19р — с 44 по 46км Тогучинского района;

— К-17р — с 41 по 44км Новосибирского района;

— К-19р — с 13 по 14км Новосибирского района;

— К-17р – с 80 по 105км Ордынского района;

— К-12 – с 16 по 25км Колыванского района;

на снегозаносимых участках автомобильных дорог с наиболее вероятными снежными заносами федерального значения:

— Р-254 «Иртыш» – с 1026,1км по 1026,6км (Чановский район, протяженность 0,5км);

— Р-254 «Иртыш» – с 1118,0км по 1120,0км (Барабинский район, протяженность 2,0км);

— Р-254 «Иртыш» – с 1134,0км по 1135,0км (Барабинский район, протяженность 1,0км);

— Р-254 «Иртыш» – с 1170,0км по 1171,0км (Барабинский район, протяженность 1,0км);

— Р-254 «Иртыш» – с 1178,0км по 1179,0км (Барабинский район, протяженность 1,0км);

— Р-254 «Иртыш» – с 1182,0км по 1183,0км (Барабинский район, протяженность 1,0км);

— Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход – с 0,0км по 0,3км (Коченевский район, протяженность 0,3км);

— Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход – с 57,0км по 58,0км (Мошковский район, протяженность 1,0км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 33,5км по 35,1км (г.Бердск, протяженность 1,6км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,35км по 49,65км (Искитимский район, протяженность 1,3км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 50,35км по 52,35км (Искитимский район, протяженность 2км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 62,8км по 63,8км (Искитимский район, протяженность 1км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 71,7км по 73,5км (Искитимский район, протяженность 1,8км),

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 74,3км по 76,5км (Искитимский район, протяженность 2,2км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 118,0км по 119,0км (Черепановский район, протяженность 1,2км);

— Р-255 «Сибирь» – с 133,0км по 136,0км (Болотнинский район, протяженность 3км);

— Р-255 «Сибирь» – с 140,85км по 141,2км (Болотнинский район, протяженность 0,4км;

и регионального и межмуниципального значения:

— Баганский район — 15 участков общей протяженностью 21,319км;

— Барабинский район – 23 участка общей протяженностью 81,9км;

— Болотнинский район – 14 участков общей протяженностью 94,44км;

— Венгеровский район – 5 участков общей протяженностью 33,190км;

— Здвинский район – 7 участков общей протяженностью 77,4км;

— Искитимский район – 13 участков общей протяженностью 65,6км;

— Каргатский район – 10 участков общей протяженностью 58,0км;

— Колыванский район – 14 участков общей протяженностью 47,0км;

— Краснозерский район – 10 участков общей протяженностью 41,3км;

— Маслянинский район – 13 участков общей протяженностью 49,7км;

— Мошковский район – 9 участков общей протяженностью 48,93км;

— Ордынский район – 7 участков общей протяженностью 83,0км;

— Сузунский район – 14 участков общей протяженностью 58,6км;

— Татарский район – 29 участков общей протяженностью 133,292км;

— Убинский район – 11 участков общей протяженностью 28,4км;

— Тогучинкий район – 23 участка общей протяженностью 156,79км;

— Усть — Таркский район – 15 участков общей протяженностью 45,2км;

— Чановский район – 5 участков общей протяженностью 50,0км;

— Чистоозерный район – 18 участков общей протяженностью 70,83км.

Преобладающими видами ДТП могут стать столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешеходов. (слайд автодороги)

В связи с длительными положительными температурами воздуха, произошли изменения в структуре льда, из-за чего увеличится вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах области, связанных с выездом техники на лед водных объектов.

Наиболее вероятно возникновение происшествий на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Урюм, Сартлан, Яркуль (в границах города Новосибирска, Бердска, Барабинского, Болотнинского, Здвинского, Искитимского, Колыванского, Купинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чановского и Чистоозерного районов области). (слайд обеспечения безопасности на водных объектах)

Возникновение ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируется.

Сброс воды в нижний бьеф осуществляется в соответствии с графиком сработки Новосибирского водохранилища на осенне–зимний период 2019 – 2020г.г., режим среднесуточных сбросов в нижний бьеф из Новосибирского водохранилища будет составлять 750±50 м3/с. При этом сбросе уровень воды в р. Обь ожидается не ниже -20 см. (слайд прогноз гидрологической обстановки и работы ГЭС)

Источник: МЧС по НСО