Отделалась замечанием за ложный диагноз педиатр в детской поликлинике Бердска

Педиатр поставила диагноз ринофарингит несмотря на затемнение в легком

Сделали замечание педиатру за неверный диагноз ребенку в поликлинике №1 Бердска. Напомним, детский врач скрыла пневмонию и написала, что у ребенка ринофарингит. Мама девочки Екатерина Алексеева обнаружила неверную запись, когда ее дочери после выписки не дали освобождение от физкультуры. Какое наказание за это вынесено, «Курьер. Среда. Бердск» ответил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Лиханов.

— Факт нарушения оформления медицинской документации детским врачом Березовской Л. Л. выявлен. За это педиатру вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания, — уточнил Лиханов 11 декабря.

Мама Екатерина пришла на прием с ребенком 21 ноября к педиатру Людмиле Березовской в поликлинику №1 Бердска на ул. Пушкина №172. Екатерина рассказала, что врач назначила им лечение, но как ей показалось, не достаточно сильное — от ОРВ. У ребенка была температура 38,9 и сильный сухой кашель. Мама настояла на рентгене. В описании были явные признаки пневмонии. После этого педиатр прописала девочке более сильный антибиотик. На третьем приеме назначила еще одно схожее по составу лекарство.

В конце месяца девочка пошла на поправку. Она пришла за выпиской уже без мамы, но ей не дали освобождение. Тогда Екатерина Алексеева выяснила, что в карточке другой диагноз. Она пошла к заведующей Ирине Ткаченко, где педиатр частично признала свою неправоту.

Теперь по приказу минздрава заведующая педиатрическими отделениями Ткаченко должна провести совещание с участковыми педиатрами о работе с детьми, а также оформлению документов. В министерстве здравоохранения отметили, что если выявлены факты несоблюдения порядка оказания медицинской помощи, предписание принять меры выдается в первую очередь главному врачу больницы Алле Дробинской. Напомним, минздрав поможет ответить на вопросы горожан главврачу ЦГБ Бердска.