Ванга вышла на связь через «потомственную ведьму» с Новокузнецком

Известная прорицательница намерена рассказать человечеству, как спастись не только от порчи и венца безбрачия, но даже от ипотеки и кредитов.

Объявление появилось на одном из подъездов Новокузнецка

«Увидела около подъезда такое объявление. Интересно, а это вообще законно?» — пишет наша читательница Яна и делится фотографией.

В объявлении говорится, что известная прорицательница вышла на связь через некую потомственную ведунью и намерена рассказать человечеству, как спастись не только от порчи и венца безбрачия, но даже от ипотеки и кредитов.

Предложение, конечно, заманчивое, однако правоохранители настойчиво рекомендуют населению не иметь дел с такими целителями и прочими экстрасенсами.

Источник: city-n.ru