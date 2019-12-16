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Ванга вышла на связь через «потомственную ведьму» с Новокузнецком

13:45 16.12.2019 Фото: с сайта city-n.ru
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Известная прорицательница намерена рассказать человечеству, как спастись не только от порчи и венца безбрачия, но даже от ипотеки и кредитов.

Ванга вышла на связь через потомственную ведьму с Новокузнецком
Объявление появилось на одном из подъездов Новокузнецка

«Увидела около подъезда такое объявление. Интересно, а это вообще законно?» — пишет наша читательница Яна и делится фотографией.

В объявлении говорится, что известная прорицательница вышла на связь через некую потомственную ведунью и намерена рассказать человечеству, как спастись не только от порчи и венца безбрачия, но даже от ипотеки и кредитов.

Предложение, конечно, заманчивое, однако правоохранители настойчиво рекомендуют населению не иметь дел с такими целителями и прочими экстрасенсами.

Источник: city-n.ru

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