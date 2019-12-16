Переселять россиян из аварийных домов по ипотеке предлагают в Госдуме

Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых. Такую поправку к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» подготовили в комитете Госдумы по бюджету. Как выяснили «Известия», предложение уже направлено на отзыв вице-премьеру кабмина Виталию Мутко. Поддержать его готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. В КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

Новая возможность

Внести поправку в законопроект правительства, принятый в первом чтении 14 ноября, предложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В своем обращении к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко (есть в распоряжении «Известий») он сообщает, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — говорится в документе.

В тексте отмечается: сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено. «Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе. Речь идет о том, чтобы за счет средств фонда годовая ставка по ипотеке для таких россиян составляла не более 3% годовых. А затраты на ипотеку были ограничены: после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

— Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку, — пояснил «Известиям» Дмитрий Юрков.

По его словам, варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки — не более 3% годовых. Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы всё было прописано, а на людях не висели долги, убежден депутат.

Инициативу по переселению россиян по ипотеке поддерживают в других партиях. Как заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, поправка может быть одобрена эсерами. Она будет стимулировать развитие строительства нового жилья и ипотеки, а также ускорит переезд граждан из аварийных и ветхих домов, считает парламентарий.

В ЛДПР также полагают, что некоторая часть населения будет рада возможности поскорее съехать из разваливающегося жилья даже на условиях ипотеки.

— Если это добровольно дополнительная функция, которой смогут воспользоваться граждане, чтобы решить проблему с переселением, то это, конечно, заслуживает поддержки. С такими ситуациями сталкивался в Архангельской области, там тысячи семей, которые на руках имели судебные решения о признании их домов аварийными, но жили и продолжают жить в нечеловеческих условиях, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

А вот в КПРФ хотят сначала инициативу внимательно изучить.

— Я пока с этой поправкой не знаком. Какая может быть ипотека, если у россиян нет денег кроме как на то, чтобы заплатить за ЖКХ и купить продукты? — заявил «Известиям» первый зампред фракции коммунистов Николай Коломейцев.

В секретариате Виталия Мутко «Известиям» сообщили, что законопроект, в который предложена поправка, будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается профильным комитетом. «Запрос еще не рассмотрен», — пояснили в ведомстве.

Сегодня переселение граждан идет за счет средств государства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому к 2024 году число переселенцев должно составить почти 531 тыс. человек. По данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, на эти цели на декабрь по этапу 2019–2020 годов в 73 регионах было направлено 9,84 млрд рублей.

Свобода выбора

Инициативу Госдумы положительно оценивают в общественном совете при Минстрое РФ.

— Мы уже неоднократно говорили, что для решения проблем расселения жителей аварийных домов требуются новые и эффективные механизмы. Предоставить людям выбор подходящего для них жилья с возможностью приобрести его по льготным ставкам вполне укладывается в эти рамки, — считает член совета Рифат Гарипов.

По его словам, субсидирование ипотеки может серьезно подтолкнуть людей к самостоятельному решению жилищного вопроса при условии, что государство гарантирует положенные по закону квадратные метры. Эксперт считает, что ставка в размере 3% годовых на сегодня достаточна «комфортная для населения». В стране уже есть примеры реализации льготных программ по жилищным кредитам, например, на Дальнем Востоке ипотеку можно получить по 2%, напоминает Рифат Гарипов.

Член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров заявил «Известиям», что жители аварийных домов должны иметь определенную свободу выбора.

— Сейчас на законодательном уровне гарантируется сохранение площади и класса жилья. Однако нельзя игнорировать ту часть граждан, которая хочет улучшить условия проживания, особенно за свой счет. Как правило, под расселение даются многоквартирные дома, но у семьи должна быть возможность приобрести, например, частный дом или переехать в квартиру большей площади, — пояснил эксперт.

По его словам, указанная в инициативе процентная ставка 3% на сегодняшний день отвечает рыночным условиям и дает возможность рассмотрения вариантов приобретения части жилья в кредит тем слоям, которые ранее не могли себе этого позволить.

Привлечение Фонда содействия и реформирования ЖКХ даст возможность гражданам убедиться в реальности самой идеи, а государству рационально распорядиться бюджетными средствами, убежден Владимир Прохоров.

Источник: Известия