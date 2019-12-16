16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска

14:00 16.12.2019 Фото: с сайта ksonline.ru
0

Компания «Эко-Лайн» в суде настаивал: «непринятие обеспечительных мер затруднит, либо сделает невозможным исполнение судебного акта по делу». Однако арбитраж в этом требовании отказал.

Арестовать счет «Экологии Новосибирск» потребовал в суде из за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска
Арбитраж отказался арестовывать банковский счет «Экологии-Новосибирск»
Сюжет: Мусорная реформа
Арестовать счет «Экологии Новосибирск» потребовал в суде из за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска

Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде НовосибирскаМусорный коллапс навис над РоссиейЕщё 123 новостей

Арбитражный суд Новосибирской области отказал перевозчикам, требовавшим арестовать банковский счет регионального оператора по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск».

Принять обеспечительные меры к деньгам и счетам регоператора потребовало ООО «Эко-Лайн», ранее подавшее исковое заявление. Компания-перевозчик ТКО намеревалась взыскать с «Экологии-Новосибирск» 810 тыс. рублей, однако позже сумма иска значительно возросла и составила почти 19 млн рублей. Напомним, исковые требования к регоператору также предъявил еще один перевозчик – компания «Ла-транс». По версии подрядчиков регоператора, «Экология-Новосибирск» не оплатила их услуги.

«Эко-Лайн» в суде настаивал на аресте счета «Экологии-Новосибирск» в «БКС Банке», а также аресте поступающих на счет денег, поскольку «непринятие обеспечительных мер затруднит, либо сделает невозможным исполнение судебного акта по делу». Однако арбитраж в этом требовании отказал. «Истцом не доказано, что в случае непринятия испрашиваемых обеспечительных мер, ему будет нанесен крупный ущерб. Также истцом не представлены документальные доказательства наличия у ответчика затруднительного финансового положения и невозможности в последующем исполнения судебного акта, в случае удовлетворения исковых требований», — говорится в определении суда.

Источник: ksonline.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чья возьмет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ингаляции, полоскание, леденцы для рассасывания, какие ошибки еще мы допускаем при лечении горла?
14:05 16-12-2019
Ингаляции, полоскание, леденцы для рассасывания, какие ошибки еще мы допускаем при лечении горла?
Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска
14:00 16-12-2019
Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска
10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году
13:58 16-12-2019
10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году
Отменят ли банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг?
13:49 16-12-2019
Отменят ли банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ванга вышла на связь через "потомственную ведьму" с Новокузнецком
13:45 16-12-2019
Ванга вышла на связь через
Пойду в колледж: спрос на высшее образование снижается ежегодно
13:42 16-12-2019
Пойду в колледж: спрос на высшее образование снижается ежегодно
В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
13:34 16-12-2019
В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
БердскСпасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на "зебре" на трассе Р-256 под Бердском
13:30 16-12-2019
Спасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на
Банкир Финляндии: Санкции истребили неравенство в доходах богачей и обычных россиян
13:15 16-12-2019
Банкир Финляндии: Санкции истребили неравенство в доходах богачей и обычных россиян
Переселять россиян из аварийных домов по ипотеке предлагают в Госдуме
13:00 16-12-2019
Переселять россиян из аварийных домов по ипотеке предлагают в Госдуме