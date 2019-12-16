Арестовать счет «Экологии-Новосибирск» потребовал в суде из-за иска в 19 млн рублей в суде Новосибирска

Арбитраж отказался арестовывать банковский счет «Экологии-Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал перевозчикам, требовавшим арестовать банковский счет регионального оператора по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск».

Принять обеспечительные меры к деньгам и счетам регоператора потребовало ООО «Эко-Лайн», ранее подавшее исковое заявление. Компания-перевозчик ТКО намеревалась взыскать с «Экологии-Новосибирск» 810 тыс. рублей, однако позже сумма иска значительно возросла и составила почти 19 млн рублей. Напомним, исковые требования к регоператору также предъявил еще один перевозчик – компания «Ла-транс». По версии подрядчиков регоператора, «Экология-Новосибирск» не оплатила их услуги.

«Эко-Лайн» в суде настаивал на аресте счета «Экологии-Новосибирск» в «БКС Банке», а также аресте поступающих на счет денег, поскольку «непринятие обеспечительных мер затруднит, либо сделает невозможным исполнение судебного акта по делу». Однако арбитраж в этом требовании отказал. «Истцом не доказано, что в случае непринятия испрашиваемых обеспечительных мер, ему будет нанесен крупный ущерб. Также истцом не представлены документальные доказательства наличия у ответчика затруднительного финансового положения и невозможности в последующем исполнения судебного акта, в случае удовлетворения исковых требований», — говорится в определении суда.

Источник: ksonline.ru